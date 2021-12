Nolte verhindert deutsche "Nullnummer" im Mono-Bob

Auf Laura Nolte vom BSC Winterberg ist Verlass. Die stabilste deutsche Bob-Pilotin steuerte den Monobob beim Weltcup im sächsischen Altenberg am Samstag (4.12.2021) auf den dritten Platz. Den Sieg sicherte sich die überragende zweimalige Olympiasiegerin Kaillie Humphries aus den USA vor der Kanadierin Cynthia Appiah.

Nolte, am letzten Wochenende mit Platz zwei im Monobob und dem Sieg im Frauenbob-Zweier, extrem erfolgreich, zeigte sich auch in Altenberg in glänzender Form und lag schon zur Pause als Dritte auf dem Podestplatz. "In der ersten Fahrt hatte ich oben ein paar Probleme und unten war perfekt. In der zweiten Fahrt war es genauso andersherum" , schilderte Nolte ihre Touren. Das dritte Podium im Mono-Bob stimme sie im Blick auf Olympia aber sehr optimistisch.

Kalicki trotz Sturz besser platziert als Jamanka

Die Tücken der Bahn in Altenberg bekam dagegen Kim Kalicki zu spüren. Die Pilotin vom TuS Eintracht Wiesbaden steuerte den Bob im ersten Lauf mit sechstschnellsten Zeit passabel durch den Eiskanal, doch im Zweiten erwischte es sie. Bei der Ausfahrt der Kurve neun legte sich ihr Bob auf die Seite, Kalicki verkroch sich blitzschnell und blieb unverletzt. An eine gute Platzierung war nicht mehr zu denken.