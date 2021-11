Mit Anschieberin Leonie Fiebig führt die Zweierbob- WM -Dritte Laura Nolte die Konkurrenz am Sonntag (21.11.2021) an. Im Olympia-Eiskanal von 1976 brachte Nolte ihren Schlitten in 53,12 Sekunden ins Tal und führt vor dem zweiten Lauf knapp.