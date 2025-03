Viererbob-WM Loch im Lochner-Bob Stand: 14.03.2025 16:40 Uhr

Kurioses Hin und Her am ersten Tag der Viererbob-Konkurrenz bei der Bob-WM in Lake Placid. Zunächst trat Johannes Lochner ein Loch in seinen Bob. Später wurde der gesamte zweite Durchgang gestrichen.

Lochner war als Zweitplatzierter hinter Francesco Friedrich in den zweiten Lauf gestartet. Auf den TV-Bildern war zu sehen, wie Lochner sehr schwungvoll einstieg und offenbar von innen mit seinem Fuss ein Loch in den Bob trat. Ein Teil der Verkleidung wurde daraufhin hinausgeschleudert. Auf der Fahrt verlor Lochner dann viel Zeit und rutschte auf Platz sechs ab.

Schlechte Bahn in Kurve 5

Kurz darauf wurde vermeldet, dass Lochner den Lauf wiederholen solle. Es vergingen etliche Minuten, ohne dass sich die Wiederholung konkretisierte. Dann kam plötzlich die Nachricht, der zweite Lauf sei wegen der Bahn-Bedingungen komplett annulliert.

Bob-Bundestrainer sagte Rene Spies der Sportschau, das Eis in Kurve fünf sei so schlecht gewesen, dass ein regulärer Wettbewerb nicht mehr möglich gewesen sei. Die Deutschen hätten daher Protest gegen die Wertung des zweiten Durchgangs eingelegt. Diesem wurde dann auch stattgegeben. "Die Entscheidung, den Lauf zu annullieren, ist vollkommen richtig" , sagte Friedrich.

Friedrich führt vor Lochner

Friedrich liegt nach dem gültigen ersten Durchgang auf Goldkurs. Der Titeljäger führt klar mit 0,29 Sekunden vor Johannes Lochner. Dritter ist der Brite Brad Hall (+0,31). Adam Ammour vom BRC Thüringen liegt als Vierter (+0,64) in Schlagdistanz zum Podium.

Die Entscheidung fällt am Samstag, dann peilt Friedrich seinen siebten WM-Titel in der Königsdiziplin in Folge an. Das Rennen auf der Olympiabahn von 1932 und 1980 soll laut Weltverband IBSF "wie geplant" mit zwei Läufen fortgesetzt werden.