Bob-WM in Lake Placid Francesco Friedrich ist auf Gold-Kurs Stand: 08.03.2025 20:04 Uhr

Rekordweltmeister Francesco Friedrich liegt bei der Bob-WM in Lake Placid nach zwei Läufen im Zweier auf Kurs Titelverteidigung.

Nach zwei von vier Läufen am Samstag (08.03.2025) führt der 34-Jährige die Konkurrenz vor seinem ewigen Rivalen Johannes Lochner (Stuttgart/+0,14 Sekunden) und Adam Ammour (Oberhof/+0,33) an. Frank Del Duca (USA/+0,50) lauert als Vierter noch auf Aussetzer des deutschen Trios.

Lochner: "Können noch um Gold kämpfen"

"Wir hatten zwei ganz gute Läufe, aber keinen perfekten" , sagte Friedrich und warnte: "14 Hundertstel sind kein großes Polster, das verliert man hier schnell. Wir müssen uns genauso gut vorbereiten wie gestern und morgen noch einmal voll angreifen." Das ist auch der Plan von Lochner: "Wenn wir morgen nochmal zwei gute Läufe runterzaubern, können wir auf jeden Fall noch um Gold kämpfen."

Bereits 2024 in Winterberg hatte es einen Dreifach-Erfolg des Bob- und Schlittenverbandes für Deutschland (BSD) gegeben. Gesamtweltcup-Sieger Friedrich (Oberbärenburg), der mit Anschieber Alexander Schüller (Halle) durch die Eisrinne raste, lag nach dem ersten Lauf eine Zehntelsekunde vor Lochner und Georg Fleischhauer (Potsdam). Die Bestzeit am Start ging aber an den erst 23 Jahre alten Ammour mit Benedikt Hertel (Oberhof).

Lochner startet stark, Friedrich fährt besser

Im zweiten Lauf gelang Lochner ein sensationeller Start, doch fahrerisch war Friedrich erneut besser und baute seinen Vorsprung weiter aus. Auch Ammour steigerte sich am Start, schaffte es in den komplizierten Kurven am Mount Van Hoevenberg aber nicht, seine beiden Teamkollegen anzugreifen.

Die Läufe drei und vier finden am Sonntag ab 15.30 Uhr (MEZ) statt. Noch am Samstagabend starten die Frauen mit den ersten beiden Läufen im Mono in die Titelkämpfe, auch dort besitzt das BSD-Team hervorragende Medaillenchancen.