Lochner sorgt für Doppelsieg

Francesco Friedrich und Andreas Schüller am Start in Innsbruck

Hinter dem Sachsen, der in beiden Läufen Bestzeit fuhr, (51,27 Sekunden/51,58 Sekunden) schaffte es ein zweiter deutscher Schlitten aufs Podest: Johannes Lochner und Florian Bauer verbesserten sich nach Rang drei im ersten Lauf (+ 0,42 Sekunden) noch auf Rang zwei (+ 0,47 Sekunden). Platz drei ging an das britische Duo Hall/Cacket (+ 0,63 Sekunden).

Mehr als anderthalb Jahre ausschließlich Friedrich-Siege

Mit dem 15. Sieg in Serie in seinem 75. Weltcuprennen gelang Friedrich damit ein kleines Jubiläum. Insgesamt feierte der 13-fache Weltmeister bisher 53 Weltcupsiege. Zuletzt gewann Friedrich im Februar 2020 ein Bob-Rennen nicht. Damals wurde er in St. Moritz im Zweier Zweiter. Das letzte Rennen ohne Friedrich auf dem Podest liegt noch länger zurück: Im Dezember 2019 wurde er in Lake Placid im Vierer Vierter.

Hafer wird 15.

Der dritte deutsche Schlitten neben Friedrich und Lochner kam mit größerem Rückstand ins Ziel. Christoph Hafer wurde mit Anschieber Christian Hammers wurden 15. (+ 1,21 Sekunden), verbesserten sich nach Rang 17 im ersten Lauf aber etwas.

Monobob: Nolte verpasst Sieg knapp

Bereits am Samstagvormittag war Laura Nolte im Monobob auf das Podest gefahren. Als Dritte verpasste sie allerdings ihren ersten Monobob-Sieg in der World Series. Der Doppelsieg in dem Rennen ging in die USA.