Biathlon-WM "Saustarke" Preuß und Strelow peilen nächste Medaille an Stand: 19.02.2025 18:51 Uhr

Setzt Verfolgungsweltmeisterin Franziska Preuß ihre Medaillenjagd bei der Biathlon-WM fort? Am Donnerstag (20.02.2025) geht sie gemeinsam mit Justus Strelow in der Single-Mixed-Staffel an den Start. Das deutsche Duo gehört zum engsten Favoritenkreis.

Preuß und Strelow waren zum Auftakt der Weltmeisterschaft in der Schweiz schon Teil der Mixed-Staffel, die in der Vorwoche Bronze gewonnen hatte. Preuß holte zudem bereits Gold in der Verfolgung und Silber im Sprint. Sie dürfte damit als erste deutsche Biathletin in allen möglichen sieben WM-Rennen zum Einsatz kommen.

Strelow hatte in den Einzelwettbewerben dagegen zwei Dämpfer erlebt. Im Sprint wurde er nur 30., in der Verfolgung landete er noch einen Platz dahinter. Das kräftezehrende Einzel am Mittwoch hatte er ausgelassen, um Kräfte zu sparen.

Scharfschütze Strelow gefragt

In der Single-Mixed-Staffel wird es einmal mehr auf seine Qualitäten am Schießstand ankommen. Der Wettbewerb ist aufgrund der kurzen Laufrunden von 1,5 Kilometern extrem schießlastig. Schnelles Schießen und schnelles Nachladen sind für die Chance auf eine Medaille Grundvoraussetzung - die Rennen sind in der Regel sehr eng.

Dass Strelow die Qualitäten dafür hat, konnte er bereits in der Mixed-Staffel beweisen, als er sein Team mit einer furiosen Vorstellung als Schlussläufer zur Medaille schoss. In der vergangenen Saison hatte er zudem gemeinsam mit Vanessa Voigt in Antholz erstmals eine deutsche Single-Mixed-Staffel zum Weltcup-Sieg geführt.

Preuß will die vierte Medaille

Auch Preuß dürfte mit jeder Menge Motivation ins Rennen gehen. Nach ihrem furiosen Start mit einem kompletten Medaillensatz musste sie im Einzel zuletzt einen kleinen Rückschlag hinnehmen, als sie nach zwei Fehlern nur Zehnte wurde. Das sei aber " kein Beinbruch ", betonte die 30-Jährige: " Es bringt nichts, lang nachzutrauern. Es kommen noch ein paar Rennen und das muss ich abhaken ."

Auch Sportdirektor Felix Bitterling stärkte Preuß und Strelow vorab den Rücken. " Wir haben eine saustarke Franziska Preuß und einen Justus Strelow, der gezeigt hat, dass er diese Single Mixed kann. Mit ihm ist keiner gerne am Schießstand. Von daher kann das eine Kombi sein, die wirklich gut matchen kann. Wir gehen extrem positiv rein und haben was vor. " Allerdings sei die Single Mixed " ein brutal umkämpfter Wettkampf ".

Deutsche Staffel im Favoritenkreis

Aufgrund der Galaform von Preuß und der Schießqualitäten von Strelow zählt Deutschland diesmal zum engsten Favoritenkreis neben Frankreich und Norwegen. Der Deutsche Skiverband wartet in dem nicht olympischen Wettbewerb noch auf den ersten WM-Titel.

Das Single-Mixed gehört seit 2019 zum WM-Programm. Die bislang einzige Medaille gewann Preuß 2020 in Antholz gemeinsam mit Erik Lesser. Das Duo sicherte sich auf den Olympia-Strecken von 2026 Silber hinter Norwegen.