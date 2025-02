Single Mixed bei der Biathlon-WM Preuß und Strelow mit letzter Kraft zu Bronze Stand: 20.02.2025 17:25 Uhr

In einem bärenstark besetzten Feld haben sich Franziska Preuß und Justus Strelow die Bronze-Medaille gesichert. Die Duos aus Frankreich und Norwegen waren in der Single Mixed Staffel aber noch stärker und holten sich Gold und Silber.

Diese Staffel hatte es wirklich in sich: Denn es ging das gesamte Rennen über äußerst eng zu. Bei diesem noch jungen Wettbewerb, bei dem acht Mal geschossen wird, kommt es vor allem auf die Nervenstärke und Treffsicherheit am Schießstand an. Und so wechselte die Führung permanent. Mal waren die Schweizer vorne, dann wieder die Deutschen - am Ende aber ziemlich souverän die Franzosen.

Franziska Preuß, schon mit drei Medaillen dekoriert, absolvierte ihre insgesamt vier Runden wie erwartet stark. Zwar schoss die Verfolgungsweltmeisterin drei Mal daneben und musste nachladen, sie blieb mit einer sehr guten Laufleistung aber immer vorne dabei.

Strelow hingegen machte seine Schwächen in der Loipe durch sein gewohnt starkes Schießen wett, er brauchte nur einen Nachlader, und rettete am Ende die Medaille vor der heranstürmenden Konkurrenz. Insgesamt musste das deutsche Duo also viermal nachladen.

Preuß in Top-Form

Nach der kleinen Enttäuschung im Einzel, als sie ohne Medaille aus dem Rennen ging, zeigte Preuß nun einmal mehr, in welcher Top-Form sie ist. Sie überzeugte vor allem in der Lopie und ließ ihre ärgste Konkurrentin, Einzelweltmeisterin Julia Simon aus Frankreich, die deutlich schneller schoss, nicht davonziehen.

Strelow, der mit der Mixed-Staffel schon Bronze geholt hatte, zeigte zwar am Schießstand erneut eine Klasseleistung - aber läuferisch konnte er mit dem Franzosen Quentin Fillon Maillet und dem Norweger Johannes Thingnes Bö nicht mithalten.

Unwiderstehlicher Bö überholt Strelow

Den vorauseilenden Fillon Maillet konnte Strelow nicht mehr angreifen, den von hinten heranstürmenden Bö nicht aufhalten. Am Ende kam Strelow aber mit vier Sekunden Vorsprung auf das viertplatzierte Duo aus der Schweiz ins Ziel. Dahinter landeten Schweden und Slowenien.

Die 30-jährige Preuß hat bei der WM nun bereits vier Medaillen gewonnen - Gold in der Verfolgung, Silber im Sprint und nun zweimal Bronze mit Staffel. "Wir können sehr zufrieden sein" , sagte Preuß am Sportschau-Mikrofon, Strelow ergänzte mit Blick auf das entscheidende letzte Schießen: Die Schlussrunde war verdammt hart. Ich war froh, dass hinter Bö noch ein Platz auf dem Treppchen frei war."

Vier WM-Entscheidungen am Wochenende

Das Single Mixed, das nicht zum olympischen Programm gehört, wird seit 2019 bei Weltmeisterschaften ausgetragen.

Nach dem Ruhetag am Freitag fallen am Wochenende die finalen Medaillenentscheidungen. Am Samstag stehen die jeweiligen Staffeln der Frauen (12.05 Uhr) und Männer (15.05 Uhr) an. Am Sonntag enden die Titelkämpfe mit den Massenstarts der Biathletinnen (13.45 Uhr) und Biathleten (16.05 Uhr/alles live im Ersten und im Stream bei sportschau.de und in der Mediathek).