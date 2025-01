Biathlon Saisonaus für Weltcup-Gesamtsiegerin Vittozzi Stand: 08.01.2025 14:27 Uhr

Nach ihrem Gesamtsieg in der Vorsaison wird Lisa Vittozzi in diesem Winter keine Rennen absolvieren. Grund sind anhaltende Rückenprobleme. Die Italienerin legt nun den Fokus auf die Olympischen Spiele in ihrer Heimat im kommenden Jahr.

Ohne ein einziges Rennen absolviert zu haben, geht die Saison 2024/25 für Lisa Vittozzi zu Ende. Die 29-Jährige, die sich im letzten März die große Kristallkugel schnappte, leidet unter Rückenproblemen. "Es hat keinen Sinn, eine Rückkehr zu erzwingen, das eigentliche Ziel sind die Olympischen Spiele 2026" , wird Vittozzi in einer Verbandsmitteilung zitiert.

Bereits zum Ende der Vorbereitung hatte sie über Rückenschmerzen geklagt, diese wurde auch durch längere Trainings- und Wettkampfpausen nicht besser. Ursprünglich war eine Rückkehr beim Heim-Weltcup in Antholz (23. bis 26. Januar) geplant, nach Rücksprache mit den Ärzten wurde sich nun aber dagegen entschieden. Damit kann sie auch ihren WM-Titel im Einzel nicht verteidigen.

Drei Kristallkugeln und ein WM-Titel

"Die Verletzung warf mich in einer entscheidenden Phase zurück. Ich habe dann versucht, wieder voll ins Training einzusteigen. Doch mein Körper konnte selbst einem reduziertem Pensum nicht standhalten" , so Vittozzi. Der Fokus liegt nun auf einer vollständigen Genesung, um bei den Olympischen Winterspielen 2026 wieder voll leistungsfähig zu sein. Die Rennen um die olympischen Medaillen finden ebenfalls in Antholz statt.

Vittozzi hatte im vergangenen Winter zum ersten Mal in ihrer Karriere den Gesamtweltcup gewonnen, zudem sicherte sie sich die kleinen Kugeln für den Einzel- und den Verfolgungsweltcup. In Nove Mesto hatte sie sich außerdem zur Weltmeisterin im Einzel gekrönt.