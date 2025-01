Biathlon | Weltcup Erik Lesser vor Oberhof-Weltcup - "Gute deutsche Podestchancen" Stand: 08.01.2025 10:36 Uhr

Das Biathlon-Jahr 2025 beginnt in dieser Woche im Thüringer Oberhof. Ex-Biathlet Erik Lesser freut sich auf das Event. Er glaubt an stärkeren Gegenwind für Franziska Preuß - und, dass bei den Männern der Knoten platzt.

Perfekte Strecke, ausgelassene Stimmung und gute deutsche Podestchancen: Ex-Biathlet Erik Lesser freut sich auf das am Donnerstag (9. Januar) in Oberhof beginnende Biathlon-Jahr 2025.

Lesser: "Preuß hat das Zeug"

Aus sportlicher Sicht glaubt der mehrfache WM- und Olympia-Medaillengewinner daran, dass Franziska Preuß an ihre Erfolge des ersten Biathlon-Trimesters anknüpfen kann. Außerdem setzt der mittlerweile 36-jährige ARD-Experte auf Männer-Erfolge mit der Staffel. Zur Leistung von Weltcupspitzenreiterin Preuß, die in diesem Winter bereits siebenmal aufs Podest lief und die Gesamtwertung anführt, sagt Lesser im Gespräch mit SPORT IM OSTEN am Mittwoch: "Ich denke, dass sie weiter das Zeug hat, an den Erfolgen anzuknüpfen. Ich glaube fest daran, dass Franzi weiter ihre Form zeigt wie vor Weihnachten."

Im Kampf um Gelb müsse sich Preuß aber auf stärkere Konkurrenz einstellen. "Julia Simon und Elvira Öberg haben sich bisher unter Wert verkauft. Ich glaube schon, dass die zwischen den Jahren an ihrer Form gefeilt haben und stärker zurückkommen wollen." Die Schwedin Öberg und die Französin Simon liegen im Gesamt-Weltcup rund 200 Punkte hinter Preuß.

Deutsche Männer "haben mehr drauf"

Bei den deutschen Männern setzt Lesser auf Erfolge in der Single-Mixed-Staffel und der Mixed-Staffel. "Die haben alle mehr drauf", weiß der Thüringer über die Leistungsstärke von Philipp Nawrath, Philipp Horn oder Danilo Riethmüller. "Mir und sicher auch den Trainern fehlt die Kontinuität, ein ganzes Wochenende mal eine gute Leistung abzurufen. Da bin ich guter Dinge, dass die Jungs das jetzt hinkriegen. Vor allem in den Staffeln, sich endlich wieder gemeinschaftlich zusammenzuraufen und aufs Podium zu laufen."

Lesser: "Oberhof ist immer bereit"

Die Bedingungen dafür seien jedenfalls gut: "Die Loipe verkauft sich sehr gut. Im Stadion sind Top-Bedingungen“, berichtet Lesser, der sich schon auf die herausragende Stimmung am Grenzadler freut: "Oberhof ist immer bereit. Wir kriegen zwar immer alles erst auf den letzten Drücker hin. Wenn hier und da etwas fehlt, macht es das Publikum mit guter Laune wett. Selbst bei acht Grad, Sturmböen und Nebel, und die Leute haben trotzdem gute Laune."

Der Weltcup in Oberhof beginnt am Donnerstag (9. Januar 2025, 14.20 Uhr) mit einem Sprint der Frauen, Freitag (10. Januar 2025, 14.20 Uhr) steht der Sprint der Frauen an. Samstag (11. Januar 2025) laufen erst die Frauen (12.30 Uhr) und dann die Männer (14.45 Uhr) die Verfolgungsrennen. Zum Abschluss am Sonntag (12. Januar) stehen dann die Single-Mixed-Staffel (12.20 Uhr) und die Mixed-Staffel (14.30 Uhr) auf dem Programm.

Das deutsche Aufgebot im Überblick

Frauen: Selina Grotian (SC Mittenwald), Julia Kink (WSV Aschau), Franziska Preuß (SC Haag), Sophia Schneider (SV Oberteisendorf), Julia Tannheimer (DAV Ulm), Vanessa Voigt (WSV Rotterode)

Männer: Philipp Horn (SV Frankenhain), Simon Kaiser (WSV Oberhof), Johannes Kühn (WSV Reit im Winkl), Philipp Nawrath (SK Nesselwang), Danilo Riethmüller (WSV Clausthal-Zellerfeld), Justus Strelow (SG Stahl Schmiedeberg)

Die Rennen in Oberhof Datum Uhrzeit Wettbewerb Do., 9. Januar 14:20 Uhr Sprint der Frauen 7,5 km Fr., 10. Januar 14:20 Uhr Sprint der Männer 10 km Sa., 11. Januar 12:30 Uhr Verfolgung der Frauen 10 km Sa., 11. Januar 14:45 Uhr Verfolgung der Männer 12,5 km So.,12. Januar 12:20 Uhr Single-Mixed-Staffel So.,12. Januar 14:30 Uhr Mixed-Staffel

Dirk Hofmeister/Andreas Hönig