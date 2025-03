Biathlon Franziska Preuß - Auftanken für den finalen Krimi Stand: 17.03.2025 13:52 Uhr

Woche der Entscheidung im Biathlon: Franziska Preuß und Lou Jeanmonnot liefern sich einen Showdown um Gelb.

Franziska Preuß tankt Kraft in der Heimat. In Ruhpolding bereitet sich die 31-jährige Weltcup-Spitzenreiterin auf ihr wichtigstes Weltcup-Wochenende vor. Am legendären Holmenkollen in Oslo (ab Freitag live in der Sportschau) kann sich Preuß zur Biathlon-Königin des Winters krönen.

Vorsprung auf Winzigkeit geschmolzen

Im Trophäen-Kabinett im heimischen Holzhaus, das Preuß gemeinsam mit dem Ex-Biathleten Simon Schempp gebaut hat, stehen schon viele Pokale, aber noch keine große Kristallkugel. Die hat Preuß nun dicht vor Augen. Seit dem 13. Dezember läuft die Bayerin im Gelben Trikot der Weltcup-Führenden, jetzt will sie den letzten Schritt machen.

Doch der ist gewaltig, denn ihre größte Konkurrentin Lou Jeanmonnot aus Frankreich hat Woche für Woche aufgeholt und nur noch 20 Punkte Rückstand. Sollte Jeanmonnot den Sprint am Freitag gewinnen und Preuß "nur" auf den dritten Platz laufen, würde die Französin ins Gelbe Trikot schlüpfen. " Ich werde auch in Oslo mein Bestes geben, mehr kann ich ja nicht tun, wir werden sehen, wie es dann aussieht. Aber sowohl Lou als auch ich können schon jetzt stolz auf die Saison sein" , sagte Preuß vor dem Showdown mit insgesamt drei Rennen (Sprint, Verfolgung, Massenstart).

Jeanmonnot zuletzt schneller als Preuß

Nach der besten Saison ihrer Karriere muss Preuß in den letzten drei Saisonrennen vor allem mit dem mentalen Druck zurechtkommen. Der kleine (Punkt-)Vorteil ist da, allerdings spricht die aktuelle Verfassung - zumindest bei den letzten Rennen auf der Pokljuka - für Jeanmonnot. Die Französin war im Einzel und Massenstart schneller unterwegs als Deutschlands Top-Skijägerin. Allerdings könnte das auch an den schwierigen Bedingungen und dem tiefen Untergrund gelegen haben. DSV-Sportdirekor Felix Bitterling bescheinigte Preuß eine "Weltklasse-Leistung" und schonte die beste DSV-Läuferin in den Teamrennen.

Statt am Sonntag noch im Mixed zu laufen, reiste Preuß schon in die Heimat - mit dem Gelben Trikot im Gepäck. Verteidigt Preuß ihre Führung, wäre sie nach Martina Glagow (2002/03), Kati Wilhelm (2005/06), Andrea Henkel (2006/07), Magdalena Neuner (2007/08, 2009/10 und 2011/12) und Laura Dahlmeier (2016/17) die sechste Deutsche, die sich zur besten Skijägerin einer ganzen Saison krönt.