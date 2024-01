Biathlon-Weltcup in Antholz Schule und Gesundheit: Tannheimer und Kebinger nicht nach Antholz Stand: 16.01.2024 15:50 Uhr

Der Deutsche Ski-Verband (DSV) hat sein Aufgebot für den Biathlon-Weltcup in Antholz bekannt gegeben. Youngster Julia Tannheimer fehlt dabei ebenso wie Hanna Kebinger. Dafür ist Selina Grotian wieder zurück. Bei den Männern gibt es keine Änderungen.

Julia Tannheimers Erfolgsgeschichte wird vorerst nicht im Weltcup weitergehen. Nach ihrem 15. Platz zum Debüt beim Sprint in Ruhpolding und Platz 33 in der Verfolgung, legt die 18-Jährige erstmal eine Pause ein. Wie der Deutsche Ski-Verband (DSV) am Dienstag (16.01.24) mitteilte, wird sich die Nachwuchsathletin auf die Schule konzentrieren. Zudem soll sie sich auf die Teilnahme an der Junioren-WM (5. - 11.02.2024) vorbereiten.

Kebinger pausiert, "um vollständig gesund zu werden"

Ebenfalls nicht dabei ist Hanna Kebinger. Die Athletin vom SC Partenkirchen pausiert aus gesundheitlichen Gründen. " Aufgrund ihrer gesundheitlichen Probleme war Hanna zuletzt einfach nicht mehr so leistungsfähig und belastbar, wie das im Spitzenbereich notwendig wäre. Sie wird deshalb erst einmal komplett auf Wettkämpfe und intensives Training verzichten, um vollständig gesund zu werden ", schreibt der Verband in einer Pressemitteilung. Anschließend werde man mit der Sportlerin Aufbauprogramm erarbeiten, so der DSV weiter.

Grotians schnelle Rückkehr

Für Tannheimer und Kebinger rücken Johanna Puff und Selina Grotian ins Team. Für Grotian ist es eine schnelle Rückkehr in den Weltcup. In Ruhpolding hatte sie aufgrund ausbleibender Leistungen im Aufgebot gefehlt. Die Athletin vom SC Mittenwald war stattdessen im zweitklassigen IBU-Cup gestartet und zweimal aufs Podium gelaufen (2. Platz in Massenstart und gemischte Staffel). Auch Johanna Puff wusste im IBU-Cup zu überzeugen. Sie gewann den Massenstart in Ridnaun am Wochenende und darf sich ebenfalls über eine Rückkehr in den Weltcup freuen.

Das DSV-Aufgebot der Frauen in der Übersicht

Selina Grotian (SC Mittenwald)

Janina Hettich-Walz (SC Schönwald)

Franziska Preuß (SC Haag)

Johanna Puff (SC Bayrischzell)

Sophia Schneider (SV Oberteisendorf e.V.)

Vanessa Voigt (SV Rotterode)

Männer-Team unverändert

Bei den Männern gibt es keine Wechsel im Aufgebot. Für die Rennen in Südtirol meldete der DSV Benedikt Doll (SZ Breitnau), Philipp Horn (SV Eintracht Frankenhain), Johannes Kühn (WSV Reit im Winkl), Philipp Nawrath (SK Nesselwang), Roman Rees (SV Schauinsland) und Justus Strelow (SG Stahl Schmiedeberg), die schon die Heimrennen in Ruhpolding bestritten hatten. " Es gibt für mich in Antholz auf jeden Fall noch ein bisschen was gutzumachen. Ich freue mich nach den guten Ergebnissen von Ruhpolding in Antholz wieder anzugreifen ", wird Strehlow vom DSV zitiert.

Wer springt auf den WM-Zug auf?

Die Rennen in Norditalien sind auch wichtig im Hinblick auf die WM in Nove Mesto, die Anfang Februar beginnt. Bundestrainer Felix Bitterling gibt zu Bedenken: " Sowohl bei den Damen als auch bei den Herren besteht noch die Chance, auf den WM-Zug zu springen. "

Das WM-Aufgebot werde man nach dem Wettkämpfen in Antholz bekanntgeben.