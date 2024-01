Biathlon in Ruhpolding Vittozzi fängt Tandrevold in der Verfolgung ab Stand: 14.01.2024 13:02 Uhr

Beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding hat sich Lisa Vittozzi in der Verfolgung Platz eins gesichert. Im Zielsprint wurde es gegen Ingrid Landmark Tandrevold ganz eng.

Die Italienerin gewann am Sonntag (14.01.2023) das 10-km-Rennen 0,7 Sekunden vor Sprintsiegerin Tandrevold und deren Landsmännin Juni Arnekleiv (+ 9,1 Sekunden), die als einzige aus der Spitzengruppe ohne Schießfehler blieb. Franziska Preuß (+ 44,5 Sekunden) wurde mit zwei Fehlern im Stehend-Schießen als Sechste beste Deutsche.

Die als Sechste gestartete Jana Hettich-Walz (+ 2:02,20 Minuten) musste sich nach vier Schießfehlern mit Platz 24 begnügen. Dagegen lieferte Vanessa Voigt (+1:43,20 Minute) mit nur einem Fehler eine starke Leistung ab und fuhr von 36 noch vor auf Rang 20. Weltcup-Debütantin Julia Tannheimer (+ 2:41,00 Minuten) fiel nach einem hervorragenden Platz 15 im Sprint mit vier Fehlern am Schießstand zurück auf Platz 34.

Tandrevold patzt im Stehend-Schießen

Tandrevold war mit 19 Sekunden Vorsprung auf die drittplatzierte Vittozzi auf den Kurs gegangen und hatte auch nach den ersten beiden fehlerfreien Schießen souverän mit etwas über 30 Sekunden Vorsprung geführt. Doch mit einem Fehler beim ersten Stehend-Schießen und der folgenden Strafrunde machte die Norwegerin das Rennen wieder spannend.

Vittozzi und Arnekleiv schlossen durch ein fehlerloses Stehend-Schießen auf. Gemeinsam blieb das Trio auch beim letzten Stehend-Schießen fehlerfrei und so fiel die Entscheidung auf der Loipe. Beim letzten Anstieg musste Arnekleiv, die sich von Platz elf aus vorgearbeitet hatte, abreißen lassen. Vittozzi übernahm die Führung und fuhr von vorne ihren ersten Saisonsieg ein.

Preuß nach dem ersten Schießen noch weit vorn

Preuß hatte am Ende trotz guten Starts mit der Entscheidung nichts zu tun. Die Deutsche war mit einem starken ersten Schießen von Rang neun auf zwei vorgefahren, direkt hinter Tandrevold. Doch das Niveau konnte Preuß nicht halten. Nach insgesamt zwei Fehlern musste sie die Spitzengruppe ziehen lassen und fuhr als Sechste über die Ziellinie.

Das deutsche Ergebnis komplettierten Sophia Schneider (4 Fehler) als 38. und Hanna Kebinger (1) auf Platz 46.

Die Biathletinnen haben nun einige Tage Pause, bevor es am Freitag (19.01.2024, ab 13.40 Uhr live in der ARD und im Sportschau-Livestream) in Antholz mit dem Einzel über 12,5 Kilometer weitergeht. Der Weltcup in Italien ist die letzte Station vor den Weltmeisterschaften im tschechischen Nove Mesto (7. bis 18. Februar).