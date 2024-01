IBU-Cup statt Ruhpolding Biathlon-Talent Selina Grotian verliert Weltcup-Platz Stand: 08.01.2024 12:13 Uhr

Es ist der erste Rückschlag in der steilen Karriere von Selina Grotian. Die 19-jährige Biathlon-Hoffnung verpasst die Weltcuprennen in Ruhpolding und muss vorerst wieder im zweitklassigen IBU-Cup starten.

Der Heim-Weltcup ab Mittwoch (10.01.2024 im Live-Ticker bei sportschau.de) geht ohne Selina Grotian über die Bühne. Das deutsche Biathlon-Talent wurde aus dem Weltcup-Team gestrichen und soll stattdessen im IBU-Cup Selbstvertrauen tanken. Für Grotian bekommt die erst 18 Jahre alte Julia Tannheimer eine Chance. "Julia hat zuletzt ganz tolle Leistungen gezeigt, war vor allem läuferisch sehr stark" , sagte Biathlon-Sportdirektor Felix Bitterling.

Kein Platz im Weltcup unter den Top 20

Grotian konnte die Erwartungen, die Umfeld, Fans und möglicherweise auch sie selbst hatte, nicht erfüllen. In den bisherigen Einzelrennen lief sie nicht einmal unter die besten 20. Ihre Gelassenheit am Schießstand war flöten gegangen, die schnellen Beine auf den schwierigern Weltcupstrecken oft nicht taufrisch. Zuletzt enttäuschte die Bayerin als 45. in der Verfolgung in Oberhof.

"Nicht das Rennen, das ich mir erhofft hatte. Leider war ich heute am Schießstand nicht 100%ig konzentriert" , schrieb Grotian nach dem Rennen auf ihrem Instagram-Kanal. Mit sieben Fehlern fiel sie nach Platz 21 im Sprint deutlich zurück und musste kurze Zeit später die nächste Hiobsbotschaft verkraften. Sie verliert vorerst ihren Startplatz im Weltcup, startet stattdessen erst einmal im zweitklassigen IBU-Cup. "Es hat nicht gereicht und jetzt muss ich nach Ridnaun fahren. Das ist natürlich sehr demotivierend für mich, aber ich versuche das Beste mitzunehmen, damit ich gestärkt zurückkommen kann."

Manchmal muss man einen Schritt zurück gehen, um vorwärts zu kommen. In der zweiten Liga, abseits vom großen Rummel, soll sich Grotian "ein positives Erlebnis" (Sportdirektor Felix Bitterling) holen.

Grotian räumte bisher alles ab

Dass sie Talent besitzt, hat Grotian bewiesen. Ihr Aufstieg war beeindruckend. Die für den SC Mittenwald startende Skijägerin betreibt seit ihrem neunten Lebensjahr Biathlon und gehört von Beginn an jährlich zu den Besten ihres Jahrgangs. Deutschlandpokal, Junioren-EM, Junioren-WM - überall stand sie oben auf dem Podest.

In der vergangenen Saison schaffte sie mit 18 den Durchbruch im IBU-Cup. Unter anderem für vier Goldmedaillen bei der Junioren-WM und einem kompletten Medaillensatz bei den Europameisterschaften 2023. Vergleiche mit Laura Dahlmeier und Magdalena Neuner wurden laut. Vielleicht zu laut.

Zur "Aufsteigerin des Jahres" gewählt

Als Grotian im vergangenen Herbst im MDR Fernsehen bei der "Goldenen Henne 2023" als "Aufsteigerin des Jahres" ausgezeichnet wurde, war sie auf einen Schlag einem breiten Publikum bekannt. Die Laudatio auf Grotian hielt der dreifache Olympiamedaillengewinner und ARD-Experte Erik Lesser. Der Thüringer lobte die Bayerin: "Du hast die Schüler- und Jugendklassen gerockt, da war es nur eine Frage der Zeit, wann Du international für Furore sorgen wirst. Die Juniorenklassen hast Du dominiert und letztes Jahr heftig geflext. Weltcupdebüt mit 19 Jahren - feinste Sahne."