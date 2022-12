Biathon-Weltcup in Kontiolahti Biathlet Rees starker Dritter hinter Norweger-Doppel Stand: 03.12.2022 12:16 Uhr

Nächster Podestplatz für die deutschen Biathleten im Nordosten von Finnland. Im Sprint der Männer kam Roman Rees fehlerfrei durch und durfte hinter zwei Norwegern jubeln.

Von Dirk Hofmeister

Roman Rees hat beim Biathlon-Weltcup in Kontiolahti den zweiten Podestplatz seiner Karriere gefeiert. Im 10-Kilometer-Sprint von Samstag (03.12.2022) wurde der Schwarzwälder mit einem fehlerfreien Schießen Dritter. Im Ziel fehlten Rees 28,8 Sekunden auf den norwegischen Tagessieger Johannes Thingnes Bö (23:09,0 Minuten), der sich gegen Landsmann Sturla Holm Laegreid (+ 10,5 Sekunden) durchsetzte.

Norweger Bö siegt trotz Strafrunde

Johannes Thingnes Bö siegte in seinem ersten Biathlon-Sprint seit Olympia im Februar in Peking mit einem Schießfehler. Beim Stehendandschlag ging der zweite Schuss daneben, in der Loipe war der der 29-Jährige aber erneut der laufstärkste Athlet des gesamten Feldes. Teamkollege Laegreid blieb in beiden Schießen fehlerfrei. Aus den Tages-Top-10 konnten nur Laegreid und Rees alle zehn Scheiben treffen.

Rees: " Irgendwie überraschend "

Rees, der 2019 in Soldier Hollow (USA) bereits einmal Dritter im Sprint wurde, konnte ebenfalls auf der Strecke überzeugen. Läuferisch kam der Staffel-Vize-Weltmeister von 2019, mit der zehntbesten Zeit ins Ziel. Nach dem Rennen freute er sich in der Sportschau: " Ich habe mich gut gefühlt, schon von Beginn an. Und die Ski waren Weltklasse. Und aus dem Einzel wusste ich, dass mir das Ende liegt. Und es ging wieder gegen Samuelsson. Da dachte ich, komm die zwei Sekunden, die hole ich noch. Irgendwie überraschend aber es passt auch irgendwie, weil ich mich sowohl auf der Strecke als auch am Schießstand gut gefühlt habe ."

Zobel: "Jetzt können wir uns gemeinsam freuen"

Einmal in die Strafrunde musste David Zobel, der Dritte vom Einzel in Kontiolahti. Ausgerechnet der letzte Schuss im Stehendanschlag ging knapp rechts unten daneben, nach zuvor drei fehlerfreien Schießen von Kontiolahti bedeutete dieser erste Schießfehler des Winters, am Ende Rang acht.

Der in Oberhof trainierende Zobel dachte im Ziel aber erst einmal an Teamkollege Rees: " Heute blieb er fehlerfrei. Und dann so eine geile Schlussrunde. Das war überragend. Und jetzt können wir uns beide gemeinsam freuen. Optimal. " Zum eigenen Rennen sagte er: "Ich hatte ein überragendes Brett. Bei sechs Schießen ein Fehler, das kann schon mal passieren. Aber wenn es der Letzte ist, ärgert das einen schon ein bisschen."

Zwei Fehler für Doll und Kühn

Je zwei Fehler schossen Benedikt Doll und Johannes Kühn, die damit auf die Ränge zehn und elf kamen. Auch Philipp Nawrath verschoss zweimal.

Video Biathlon in Kontiolahti Johannes Kühn - "Ich bin heute nicht zufrieden" Biathlet Johannes Kühn spricht nach dem Sprint in Kontiolahti über seine eigene Leistung und die deutsche Mannschaft.

Neben Rees auch Strelow fehlerfrei

Aus dem deutschen Team kam neben Rees aus Youngster Justus Strelow fehlerfrei durch. Der 25-Jährige kam damit auf Rang 17 und damit sogar knapp vor Altmeister Tarjei Bö (Norwegen). Zufrieden war Streolow trotzdem nicht: " Ich habe beim Stehendschießen das Magazin nicht richtig dringehabt. Deswegen hat es sehr lange gedauert bis zum ersten Schuss. Das ärgert mich. Auch beim Laufen war ich einen Tick zu langsam ", sagte er nach seinem achten Weltcup-Rennen der Karriere.

Vorjahres-Weltcupsieger nicht in den Top 10 - " Enttäuschend "

Auch Quentin Fillon Maillet, Weltcup-Gesamtsieger des Vorjahres, muss weiter auf das erste Einzelpodest des Winters warten. Der Franzose verpasste am Samstag mit einem Schießfehler die Top 10. Läuferisch kann Fillon Maillet noch nicht mit den Top-Athleten mithalten. Ein Schießfehler gleich im Liegendanschlag machten für den Franzosen die Podesthoffnungen zeitig zunichte.