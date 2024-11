Aufgebot in Kontiolahti Biathlon - Voigt und Strelow in der Start-Staffel Stand: 29.11.2024 15:29 Uhr

Das deutsche Biathlon-Team startet in den ersten Weltcup in Kontiolahti. Voigt und Strelow starten in der Single Mixed Staffel.

In Kontiolahti erfolgt dieses Mal der Startschuss für die stärksten Biathletinnen und Biathleten. Los geht der Weltcup am Samstag mit der Mixed-Staffel (13.15 Uhr im Sportschau-Liveticker) und der Single-Mixed- (15.45 Uhr im Sportschau-Liveticker) sowie den Staffeln der Frauen und Männer am Sonntag.

Vanessa Voigt und Justus Strelow eröffnen dabei für die deutsche Biathlon-Mannschaft. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) bekannt gab, wird das Duo am Samstag in der Single-Mixed-Staffel an den Start gehen. Damit setzt der DSV auf ein Siegerteam, hatten Voigt und Strelow in der vergangenen Saison in Antholz doch in diesem Rennformat gewonnen.

Preuß in der Mixed-Staffel

Die Mixed-Staffel (15.45 Uhr) wird derweil von Franziska Preuß angeführt. Die 30-Jährige, die nach einer Nasennebenhöhlen-Operation endlich auf einen Winter ohne gesundheitliche Probleme hofft, startet neben Johanna Puff, Danilo Riethmüller und Philipp Horn.

Männer mit viel Erfahrung

Insgesamt fällt bei der Kader-Nominierung auf: Die Frauen sind jünger geworden, die Männer setzen nach dem Rücktritt von Benedikt Doll auf bewährte Kräfte. "Die Entwicklung des Teams ist positiv, man muss aber zwischen Herren- und Damen-Team unterscheiden" , sagt auch Felix Bitterling, der Sportdirektor. "Bei den Männern haben wir eine erfahrene Mannschaft, mit drei Athleten aus den Top-15 des letztjährigen Gesamt-Weltcups. Alle der nominierten Herren haben bereits Top-8-Resultate im Weltcup erzielt."

Gerade deshalb rechnen sich die Deutschen auch weiterhin schnelle Top-Platzierungen aus. Bei den Frauen liegt der Fokus dabei erst einmal auf Franziska Preuß und Vanessa Voigt.

Preuß verbreitet gute Stimmung

Und gerade Preuß verbreitet nach ihrer OP im vergangenen März positive Stimmung. Die krankheitsbedingten Ausfälle sollen nun weniger werden für sie: "Ich wurde medizinisch bestens versorgt und mittlerweile fühlt es sich super an" , sagt Preuß.

"Ich merke einfach, dass es im Körper keinen Herd mehr gibt, der mich limitiert. So konnte ich ingesamt besser trainieren, mit deutlich höheren Umfängen, und ich fühle mich auch belastbarer." Das gibt Hoffnung darauf, dass sie erneut so stark starten könnte wie vor einem Jahr, als sie kurzzeitig ins Gelbe Trikot der Gesamtführenden schlüpfte.

Youngster wollen Weltcup-Erfahrung sammlen

"Unser Youngster-Quartett" , wie Bitterling Selina Grotian, Johanna Puff, Julia Tannheimer und Julia Kink nennt, soll dagegen erst einmal Erfahrungen sammeln im Weltcup.

Gerade Selina Grotian hatte im vergangenen Winter bei der WM in Nove Mesto gezeigt, dass sie großes Potenzial besitzt. "Aber auch die drei anderen sind ein großes Versprechen für die Zukunft ", findet Bitterling. "Nichtsdestotrotz benötigen sie sicherlich noch etwas Zeit, um sich auf dem extrem hohen Niveau im Weltcup zu akklimatisieren."

DSV-Biathlon-Aufgebot in Kontiolahti

Frauen: Selina Grotian (SC Mittenwald), Julia Kink (WSV Aschau), Franziska Preuß (SC Haag), Johanna Puff (SC Bayrischzell), Julia Tannheimer (DAV Ulm), Vanessa Voigt (SV Rotterode)



Männer: Philipp Horn (SV Frankenhain), Johannes Kühn (WSV Reit im Winkl), Philipp Nawrath (SK Nesselwang), Danilo Riethmüller (WSV Clausthal-Zellerfeld), Justus Strelow (SG Stahl Schmiedeberg), David Zobel (SC Partenkirchen)