Biathlon in Östersund 0,7 Sekunden fehlen: "Ungeduldige" Preuß verschießt Podestplatz Stand: 01.12.2023 15:54 Uhr

Wieder sind die deutschen Biathletinnen in Östersund vorne mit dabei. Im Sprint am Freitag verpassen Franziska Preuß und Vanessa Voigt das Podest hauchdünn.

Franziska Preuß und Vanessa Voigt haben beim Weltcup-Auftakt in Östersund die nächsten starken Leistungen abgeliefert. Die 29-jährige Preuß lief fünf Tage nach ihrem überraschenden zweiten Platz im Einzel auf Platz vier, es fehlten nur 0,7 Sekunden aufs Podest. Vanessa Voigt landete weitere 1,7 Sekunden hinter Preuß auf dem fünften Platz.

Zwei Schießfehler von Preuß waren auf der 7,5 Kilometer langen Strecke im Flutlicht von Östersund einer zu viel. Mit nur einer verfehlten Scheibe wäre Preuß der Tagessieg wohl nicht zu nehmen gewesen. So freute sich die Lou Jeanmonnot über ihren ersten Einzelerfolg im Weltcup. Die Französin jubelte vor Karoline Offigstad Knotten und Juni Arnekleiv (beide Norwegen).

Janina Hettich-Walz (Platz 19) und Selina Grotian (21) sorgten für ein gutes DSV-Ergebnis. Hanna Kebiger (32) und Sophia Schneider (41) qualifizierten sich ebenfalls für die Verfolgung am Sonntag (14 Uhr).

Preuß: "Zwei Fehler ärgern mich"

"Die zwei Fehler ärgern mich, wenn man das Ergebnis sieht. Es war bei beiden Schießen der letzte Schuss. Ich war dann vielleicht einen Ticken zu ungeduldig", sagte Preuß beim ZDF. In der Loipe bestätigte die Oberbayerin ihren guten Eindruck.

"Ich habe von Beginn an probiert, volle Lotte loszugehen und hatte Mitte der zweiten Runde die Sorge gehabt, dass ich zu schnell angegangen bin. Ich hatte dann das Glück, dass mich die Marketa Davidova als Zugpferd mitgezogen hat", sagte Preuß, die Teamkollegin Voigt auf der Strecke insgesamt eine halbe Minute abnahm.

Voigt mit tauben Fingern in der Kälte

Voigt, die im Einzel auf Platz drei gelaufen war, hatte die ersten neun Scheiben getroffen und dann den letzten Schuss am Ziel vorbeigeschossen. "Der Fehler hätte nicht sein müssen, aber ich muss sagen, ich bin froh, dass ich überhaupt schießen konnte.

Bei zweistellingen Minusgraden in Östersund, hatte Voigt schwer zu kämpfen. "Ich habe nichts mehr gespürt in meinen Fingern. Auf der Strecke war es einfach nur noch ein Stockeinsetzen ohne Power. Das hat ganz schön viel Energie gezogen", sagte Voigt nach dem Rennen.

Top-Platzierung "geht auf unseren Wachs-Truck"

Nach den verpassten Podestplätzen beim Mixed-Auftakt hatten Preuß und Voigt beim Einzel in Östersund am vergangenen Wochenende befindet sich das deutsche Team in starker Form. Auch die Skier scheinen sehr gut zu laufen. "Wir haben ein Top-Material gehabt, die Platzierung geht auf jeden Fall auf unseren Wachs-Truck", sagte Preuß: "Die haben super Arbeit geleistet. Es macht richtig Spaß, wenn die Skier so schön gleiten."