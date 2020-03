Die Grenzen zu einigen europäischen Ländern werden ab Montag (16.03.20) geschlossen, weite Teile des öffentlichen Lebens ruhen nun auch in Deutschland, der Sport ist europaweit nahezu zum Erliegen gekommen.

Die Sportschau beschäftigt sich derzeit in einer Sondersendung mit den Auswirkungen des Coronavirus, nicht nur mit denen auf den Sport. Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, verkündete, dass sein Kabinett am Sonntag beschlossen habe, ab Montag die "Amüsierbetriebe" in NRW zu schleißen: "Also etwa Bars und Clubs. Alles das, was nicht nötig ist, das werden wir rigoros stoppen." Ab Dienstag würde dann im bevölkerungsreichsten Bundesland auch Schwimmbäder und Saunen geschlossen.

Am Freitagnachmittag hatte die Deutsche Fußball Liga (DFL) bekanntgegeben, dass in der Bundesliga und 2. Liga zwei Spieltage abgesetzt werden. Ein paar Stunden vorher wollte sie den 26. Spieltag noch durchziehen und erst dann in eine Pause gehen. Hans-Joachim Watzke hätte dies begrüßt, um den Profiklubs 75 Millionen Euro zu sichern.

Wären "auch noch die Journalisten" ausgeschlossen worden, wären beim Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 80 Menschen im Stadion gewesen. Das, so der BVB-Boss, sei zu vertreten gewesen.

Watzke sprach in der Sondersendung davon, dass sich der deutsche Fußball "in der größten Krise seiner Geschichte" befinde: "Wenn es so kommt, dass wir die Saison abbrechen müssen, dann wird es für einige Klubs sehr, sehr schwierig."

Für den Geschäftsführer steht fest: "Wenn wir in dieser Saison nochmal spielen, werden es Geisterspiele sein. Das ist völlig klar."

Der DFB geht inzwischen auch davon aus, dass die Europameisterschaft verlegt wird. "Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass am 12. Juni in Rom das Eröffnungsspiel ausgetragen wird", sagte Generalsekretär Friedrich Curtius in der Sondersendung. Watzke wollte der Entscheidung der UEFA am Dienstag "nicht vorgreifen", es sei jedoch klar, dass eine Verlegung der EM "der Schlüssel" sei, um die Ligen möglicherweise doch noch sportlich zu beenden.

bar | Stand: 15.03.2020, 18:14