So läuft die EURO 2020 in der ARD

Anlässlich des 60-jährigen Bestehens des Wettbewerbs findet die EM erstmals an elf Spielorten in elf Ländern statt. Zwischen Glasgow und Baku treten 24 Teams an und bestreiten zwischen dem 11. Juni und dem 11. Juli 2021 insgesamt 51 Partien. Die ARD berichtet auf allen zur Verfügung stehenden medialen Plattformen über das Großereignis und ist dabei so aufgestellt, dass das Team auf alle pandemiebedingten Unwägbarkeiten schnell und effizient reagieren kann.

21 Spiele im Ersten

Das Wichtigste in Kürze: Das Erste überträgt 21 Spiele, das ZDF 20. Magenta TV zeigt vier Partien der Gruppenphase exklusiv, und von den zeitgleich stattfindenden Begegnungen am Ende der Gruppenphase jeweils das Spiel, das nicht von ARD oder ZDF gesendet wird. ARD und ZDF haben für diese Partien ein Vorwahlrecht.



In der Gruppenphase finden pro Tag bis zu drei Partien statt (Anpfiff: 15, 18 und 21 Uhr). Das Achtelfinale wird an vier aufeinander folgenden Tagen ausgetragen (Anstoß: 18 und 21 Uhr), das Halbfinale an zwei Tagen (jeweils 21 Uhr). Das Finale findet am 11. Juli 2021 um 21 Uhr statt und wird vom ZDF übertragen.

Der zentrale Ort: Das Sportschau-Studio und seine Besetzung

Alexander Bommes

Der zentrale Sendestandort ist Köln. Hier laufen alle Fäden zusammen, hier befindet sich das Sportschau-Studio, in dem Moderator Alexander Bommes mit Gesprächen und Beiträgen durch die Sendung führen wird. Ihm zur Seite steht eine hochkarätig besetzte Expert*innen-Runde, die einen vielfältigen und diversen Blick auf die Europameisterschaft ermöglicht.

Mit Kevin-Prince Boateng konnte ein internationaler Topstar mit der Erfahrung zahlreicher Spiele in den Eliteklassen von Deutschland, England, Italien und Spanien verpflichtet werden. Eine Premiere ist das Mitwirken der Nationaltorhüterin Almuth Schult ( VfL Wolfsburg), fünfmalige deutsche Meisterin und Europameisterin von 2013. Beim Dritten im Bunde handelt es sich um Stefan Kuntz, den Trainer der deutschen U21-Nationalmannschaft. Für Regelfragen ist Lutz Wagner zuständig.

Von Köln in die Stadien

Soweit es die Pandemie zulässt, wird Sportschau-Experte Bastian Schweinsteiger mit Moderatorin Jessy Wellmer zu ausgesuchten Begegnungen reisen und in den jeweiligen Arenen seine Sicht auf das Spielgeschehen geben. Als Kommentatoren sind Gerd Gottlob, Tom Bartels und Florian Naß unterwegs - natürlich immer im Rahmen des Möglichen. Als Co-Kommentator bringt der ehemalige Bundesliga-Profi und dreimalige australische Meister Thomas Broich sein Fachwissen ein.



Für den Fall, dass eine Anreise Pandemie-bedingt nicht möglich sein wird, ist vorgesorgt: In das Sportschau-Studio wurde eine Kommentatoren-Box eingebaut, und auch Jessy Wellmer und Bastian Schweinsteiger werden von Köln aus über das Geschehen in den Stadien sprechen.