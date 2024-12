November 2024 Tor des Monats - Kanes Kopfballtor mit artistischer Ballannahme Stand: 21.12.2024 19:29 Uhr

Harry Kane ist Torschütze des Monats November 2024. Sein spektakulärer Treffer im Spiel der Bayern gegen den FC Augsburg bekommt über 160.000 Stimmen.

Selten gewinnt ein Torschütze bei der Wahl zum Tor des Monats mit einem so großen Abstand wie Kane im November 2024 (2021 Haaland 64%, 2020 Lazaro 60,9%, 2020 Bartels 50,3%). Weit über 50 Prozent aller Stimmen bekommt der Ausnahmestürmer von den Zuschauern und Usern der Sportschau für sein Tor zum 3:0 gegen Augsburg. Die Zweit- und Drittplatzierten Omar Marmoush von Eintracht Frankfurt und Laura Vogt vom 1. FC Köln folgen mit weitem Abstand.

Kopfballtor mit artistischem Einsatz

Keine Frage, das Tor fällt in die Kategorie Kopfball-Treffer, aber das eigentlich Spektakuläre passiert, bevor Kane den Ball locker mit der Stirn über die Torlinie drückt. Der Aktion geht ein Pass von Leon Goretzka aus dem Halbfeld voraus, der eigentlich einen Tick zu lang gerät. Aber geht nicht, gibt’s nicht in der Klasse von Harry Kane, der direkt vor dem Augsburger Kasten postiert ist.

Mit einem artistischen Kung-Fu-Schritt erreicht der Engländer die Kugel noch, legt sie sich volley hoch vor und köpft sie anschließend lässig in die Maschen. Augsburgs Keeper Nediljko Labrovic liegt da schon geschlagen am Boden.

50. Treffer in 43 Spielen

Dieser sagenhafte Treffer, der wohl in keinem Saisonrückblick fehlen wird, machte den Hattrick für Kane an diesem Nachmittag perfekt. Zuvor hatte er bereits zweimal vom Elfmeterpunkt getroffen. Insgesamt traf der Stürmer in 43 Bundesligaspielen für die Bayern unfassbare 50 Mal. Kein Spieler vor ihm brauchte für die 50 so wenige Spiele. Der Zweitplatzierte Erling Haaland etwa erzielte seinen 50. Bundesliga-Treffer erst in seiner 50. Partie.

Das 59. TdM für die Bayern

Für Kane ist es das erste, für den FC Bayern München das insgesamt 59. Tor des Monats in über 53 Jahren dieses Wettbewerbs. Damit festigen die Bayern in der ewigen Tabelle der Mannschaftswertung ihren zweiten Tabellenplatz mit jetzt 20 Toren Vorsprung auf den 1. FC Köln.