Distanzschuss im DFB-Trikot Wirtz-"Blitztor" ist Tor des Monats März Stand: 20.04.2024 19:29 Uhr

Über 125.000 Stimmen bekommt Florian Wirtz für seinen blitzschnellen Treffer im Länderspiel gegen Frankreich - und wird so mit weitem Vorsprung Torschütze des Monats März 2024.

Die knapp 60.000 Zuschauer im Parc OL in Lyon hatten gerade erst Platz genommen, der Anpfiff von Schiedsrichter Jesús Gil Manzano war kaum verhallt, die französische Mannschaft noch dabei sich zu sortieren, da zappelte der Ball auch schon im Tornetz.

Gerade einmal acht Sekunden vergingen vom Anstoß bis zum schnellsten Tor in der Geschichte der deutschen Nationalmannschaft. Acht Sekunden, in denen zwei Spieler genau das zeigen konnten, wofür Fußballfans sie lieben und Gegner sie fürchten. Der eine die optimale Spielübersicht und den feinen, exakt getimten Pass, der andere den Torinstinkt, den schnellen unbekümmerten Antritt und die perfekte Technik.

Kroos und Wirtz - Koproduktion zweier Ausnahmespieler

Das Blitztor gegen Frankreich war die Koproduktion zweier Generationen von Fußballern und der in diesem Jahr vielleicht wichtigsten Spieler im Dress der deutschen Nationalmannschaft - Toni Kroos, 34 Jahre, und Florian Wirtz, 20 Jahre.

Leider belohnt das Tor des Monats fast immer nur den Torschützen und nur in den seltensten Fällen auch den Vorbereiter. Dabei wären sicher 50 Prozent der in diesem Wettbewerb ausgezeichneten Tore ohne den exakten Pass, ohne die perfekte Flanke gar nicht gefallen. So auch dieses nicht.

Exakter Pass, perfekter Schuss

Kroos nimmt den Ball nach dem Anpfiff ein paar Meter mit zurück in die eigene Hälfte und spielt dann mit viel Übersicht und noch mehr Gefühl den schnellen Pass über 20 Meter exakt in den Lauf von Wirtz. Der wird von den Franzosen kaum gestört, marschiert unbehelligt Richtung Strafraum und knallt die Kugel aus etwa 18 Metern unter die Latte ins Tor.

Bei dem Treffer in Rekordgeschwindigkeit kommt einem der legendäre Spruch von TdM-Rekord-Spieler Lukas Podolski in den Sinn: " Nicht lang fackeln, rein das Ding! " Selten passte das besser als auf das Blitztor von Florian Wirtz.

Florian Wirtz erzielt das schnellste Tor der deutschen Länderspielgeschichte

Florian Wirtz - so jung, so erfolgreich

Wirtz schickt sich an, ein ganz Großer im internationalen Fußball zu werden, wenn er es mit seinen 20 Jahren nicht sogar schon ist. Er ist frischgebackener deutscher Meister mit besten Titelchancen in der Europa League und dem DFB-Pokal mit Leverkusen und hat eine tragende Rolle in der Nationalmannschaft bei der Heim-EM. Zudem ist Wirtz Torschütze des Jahres 2023 und hat sich jetzt die zweite Auszeichnung für das Tor des Monats gesichert. Es gibt nur wenige im deutschen Fußball, die in so jungen Jahren schon so viel erreicht haben.

Das 60. TdM für die deutsche Nationalmannschaft

Mit dem Treffer von Wirtz kann die deutsche Nationalmannschaft ihre Führung in der ewigen Tabelle der Mannschaftswertung mit nunmehr 60 Toren weiter ausbauen. Das erste TdM erzielte im September 1972 Uli Hoeneß.