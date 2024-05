Tor des Monats April Frahns Volley-Lupfer ist Tor des Monats Stand: 18.05.2024 18:31 Uhr

Daniel Frahn vom SV Babelsberg ist Torschütze des Monats April 2024. Sein gefühlvoller Volley-Lupfer bekommt über ein Drittel der Stimmen.

Es ist nicht das erste Mal, dass der SV Babelsberg in der über 50 Jahre andauernden Historie des Tor-des-Monats-Wettbewerbs auftaucht. Recherchiert man ein wenig in der langen Liste aller Tore, so findet man einen Eintrag aus dem Jahr 2008. Babelsberg spielte am 18. Mai in der damaligen Regionalliga-Nord gegen Rot-Weiß Oberhausen und dessen Mittelfeldmann Markus Kaya wurde ausgezeichnet für ein unfassbares Freistoß-Tor von der Mittellinie.

Lupfer passt genau ins Eck

Jetzt also die Premiere für die Filmstädter Nulldreier als Titelträger - und die kann sich wirklich sehen lassen. Im Regonalligaspiel gegen Rot-Weiß Erfurt spielt Babelsbergs Marcel Rausch in der 54. Minute einen hohen Ball in den Erfurter Sechzehner. Da lauert auf halblinker Position Mannschaftskollege Frahn. Der sieht die Kugel kommen, setzt sich geschickt mit einem Schritt von seinem Gegenspieler ab, gewinnt so Platz, und lupft den Ball volley aus elf Metern in einem kunstvollen Bogen über Erfurts Schlussmann ins lange Toreck. Das bringt nicht nur eine glatte Zehn in der technischen Bewertung sondern auch völlig zu Recht die goldene Medaille der Sportschau.

Legendäre Volley-Treffer

Frahns Treffer ist das insgesamt 22. Tor des Monats eines Regionalligisten und die 96. Volleyabnahme, die mit der traditionsreichen goldenen TdM-Medaille ausgezeichnet wird. Das "Volleytor" ist somit eine der stärksten Kategorien beim TDM. Und was gab es hier in all den Jahren nicht für spektakuläre Treffer. Unvergessen der sagenhafte Volley-Freistoß-Hammer von Günter Netzer im März 1973, in der kollektiven deutschen Erinnerung für immer eingebrannt das legendäre Krankl-Tor im Juni 1978, das zur "Schande von Cordoba" führte oder - aus jüngerer Zeit - die fulminante Volley-Tor-Grätsche von Alexandra Popp im Juli 2022.

Das sind nur drei von vielen, vielen Toren mehr, die hier Erwähnung finden müssten. Insgesamt ist das "Volleytor" neben dem "Rückzieher", der ja genau genommen immer auch ein Volley ist, die Kategorie mit den wahrscheinlich spektakulärsten Treffern beim TDM. Mit dem wunderschönen Volley-Lupfer von Frahn hat diese Liste der außergewöhnlichen Treffer jetzt einen neuen Eintrag.