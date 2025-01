Dezember 2024 Gittens Solo-Lattenhammer ist Tor des Monats Stand: 13.01.2025 07:59 Uhr

Dortmunds Jamie Gittens ist Torschütze des Monats Dezember. Sein Sololauf mit anschließendem Präzisionsschuss unter die Torlatte bekommt die meisten Stimmen.

Manchmal kommt es einem auch beim Fußball so vor, als hätte man etwas schonmal genauso erlebt oder gesehen. Ein Déjà-vu. Laut Wikipedia eine Erinnerungstäuschung, bei der einem der eigene Kopf einen Streich spielt. Eine Art Erlebnis-Fatamorgana. Nichts mehr als ein Hirngespinst. Dennoch: das unheimliche Gefühl bleibt, das alles war schonmal da.

So geht es einem, wenn man das wunderschöne Tor des Monats Dezember 2024 von Jamie Gittens sieht. Man stutzt und denkt: das gab es schonmal! Genauso! Und dann beginnt man in jenen Regionen des eigenen Hirns zu kramen, in denen das Fußballwissen abgelegt ist. Starkes Solo, zwei Verteidiger stehen gelassen, satter Abschluss mit Wums, unter die Latte, so ein richtig cooles Tor.

Das Déjà-vu-Tor

Und glücklicherweise muss man gar nicht so tief kramen, bis man es hat. April 2023, Schalke 04, Tim Skarke. Genau wie Gittens marschierte Skarke damals über links auf das gegnerische Tor zu, genau wie Gittens ließ er dabei zwei Gegenspieler stehen, und genau wie Gittens zimmerte er die Kugel am Ende mit einem satten Schuss unter die Latte ins Tor.

Und genau wie Skarke bekommt Gittens jetzt dafür die goldene Tor des Monats Medaille der Sportschau. Und das natürlich absolut verdient. Denn beide Tore, so sehr sie sich ähneln, sind jedes für sich ein echtes Fußball-Meisterwerk und zeigen, was für großartige Künstler am Ball Tim Skarke und eben auch Jamie Gittens sind.

Das sahen auch rund 27 Prozent der weit über 200.000 Teilnehmer an der TdM-Abstimmung so, die den Treffer des Dortmunders zum schönsten Tor des Monats Dezember 2024 wählten. Knapp hinter Gittens landet Alexandra Popp mit ihrem sehenswerten Schlenzertor

Das 26. TdM für Dortmund

Für Gittens ist es das erste Tor des Monats, für Borussia Dortmund das insgesamt 26.. Damit belegt der BVB in der ewigen Tabelle der Mannschaftswertung den sechsten Tabellenplatz hinter dem FC Schalke 04.