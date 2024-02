Tischtennis-WM Deutsche Frauen erreichen Viertelfinale Stand: 21.02.2024 11:23 Uhr

Die deutschen Tischtennis-Spielerinnen haben bei der Team-Weltmeisterschaft in Südkorea das Viertelfinale erreicht.

Xiaona Shan, Nina Mittelham (beide TTC Berlin Eastside) und Sabine Winter (TSV Dachau) gewannen am Mittwoch ihr erstes K.o.-Runden-Spiel gegen Schweden mit 3:0. Gegner in der Runde der besten Acht ist am Donnerstag Frankreich. Als Europameisterinnen von 2023 hatte das Team von Bundestrainerin Tamara Boros die Qualifikation für die Olympischen Spiele im Sommer in Paris schon vor dieser WM sicher.

Die DTTB-Frauen waren ungeschlagen in die K.o.-Runde eingezogen. Im Achtelfinale eröffnete Xiaona Shan mit einem souveränen 3:0 gegen Linda Bergström, Mittelham musste bei ihrem 3:2-Erfolg gegen Christina Kallberg über die volle Distanz gehen. Sabine Winter verwandelte dann mit einem 3:0 gegen Filippa Bergand den ersten deutschen Matchball.

Im Anschluss kämpfen die deutschen Männer um den Einzug ins Viertelfinale - und die damit verbundene Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris. Das Team um Dimitrij Ovtcharov, bislang ebenfalls ohne Niederlage, trifft auf den Iran.