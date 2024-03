Tischtennis-Überraschung Patrick Franziska schlägt Olympiasieger Ma Long Stand: 12.03.2024 21:37 Uhr

Der deutsche Tischtennis-Nationalspieler Patrick Franziska hat beim Grand-Smash-Turnier in Singapur für eine große Überraschung gesorgt. Der 31-Jährige vom 1. FC Saarbrücken besiegte am Dienstag in der zweiten Runde den Olympiasieger und dreimaligen Einzel-Weltmeister Ma Long aus China in 3:2 Sätzen.

Die Grand-Smash-Turniere sind für den Tischtennis-Sport, was die vier Grand Slams im Tennis sind. Sie wurden erst 2021 eingeführt. Der 35 Jahre alte Ma Long gilt als bester Spieler der Geschichte.

Ma Longs Karriere neigt sich dem Ende zu

Seine Ära im internationalen Tischtennis neigt sich allerdings ihrem Ende zu. Das chinesische Idol hatte nach dem Gold-Gewinn mit dem Männer-Team bei der Mannschafts-WM im südkoreanischen Busan seinen Abschied von den Welttitelkämpfen bekanngegeben. Allgemein gilt als sicher, dass der "GOAT" (Größte aller Zeiten) nach den Olympischen Spielen im Sommer in Paris mit dann fast 36 Jahren seine Laufbahn endgültig beenden wird.

Für den "Drachen" aus der nordostchinesischen Provinzstadt Anshan stehen in den Olympia-Büchern zwei Erfolge im Einzel sowie drei Goldmedaillen mit der Mannschaft zu Buche. Bei 16 Teilnahmen an Weltmeisterschaften triumphierte Ma insgesamt 14-mal - dreimal im Einzel, zweimal im Doppel und seit Busan auch neunmal im Team.