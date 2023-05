Tischtennis-WM Mittelham/Shan weiter - Talent Kaufmann scheitert Stand: 22.05.2023 17:05 Uhr

Nina Mittelham und Xiaona Shan sind erfolgreich in die Tischtennis-WM in Durban (Südafrika) gestartet. Deutschlands 16-jähriges Toptalent Annett Kaufmann schied hingegen in der ersten Runde aus.

Das Berliner Doppel Mittelham/Shan behauptete sich nach leichten Anfangsproblemen mit 3:1 Sätzen (11:7, 8:11, 11:7, 11:7) gegen das mexikanische Außenseiter-Duo Arantxa Cossio Acevedes/Yadira Silva. In der nächsten Runde treffen die Berlinerinnen auf die Gewinnerinnen des Duells zwischen Amy Wang/Rachel Sang (USA) und Bernadette Szöcs/Sofia Polcanova (Rumänien/Österreich).

Auch in den Zweitrunden-Einzelspielen konnten Mittelham und Shan überzeugen. Mittelham besiegte Reeth Tennison (Indien) mit 4:0, während Shan gegen Ni Xia Lian (Luxemburg) ebenfalls einen klaren 4:0-Sieg verbuchte.

Kaufmann unterliegt Favoritin Hirano

Annett Kaufmann unterlag nur knapp gegen die Japanerin Miu Hirano. Die 16 Jahre alte Junioren-Europameisterin vom SV Böblingen verlor gegen die WM-Dritte von 2017 in der zweiten Runde in 2:4 Sätzen.

" Klar bin ich traurig, dass ich im Einzel jetzt schon ausgeschieden bin. Aber ich kann trotzdem ganz zufrieden sein ", sagte Kaufmann. " Von meinem Einzel nehme ich mit, dass ich auf jeden Fall mit viel Selbstbewusstsein an den Tisch gehen kann. Dass es nicht darauf ankommt, wer einem gegenübersteht. Ob es jemand aus Kamerun oder Japan ist, beide sind gut und haben ihre Stärken und Schwächen. Und ich kann gegen jeden gewinnen. "

Im Doppel noch im Wettbewerb

Kaufmann gehörte bereits zum deutschen Team, das 2021 die Mannschafts-Europameisterschaft gewann und 2022 das Halbfinale der Team-WM erreichte. Bei ihrem ersten WM-Einsatz im Einzel besiegte sie Sarah Hanffou aus Kamerun am Sonntag in 4:3 Sätzen. Im Doppel ist sie in Durban weiterhin im Wettbewerb: An der Seite von Sabine Winter (TSV Schwabhausen) zog sie dort am Montagmittag in die dritte Runde ein.

Gerade bei den Frauen rücken im deutschen Tischtennis vielversprechende Talente nach. Kaufmann dominiert die europäischen Nachwuchs-Wettbewerbe. Josephina Neumann spielt bereits mit 13 Jahren für TTC Berlin Eastside in der Bundesliga.

Ovtcharov/Franziska im Achtelfinale

Tischtennis-Routinier Dimitrij Ovtcharov spielte sich durch den Einzug ins Doppel-Achtelfinale für sein Zweitrunden-Einzel im Abendprogramm erfolgreich warm. In der neuformierten Kombination der Team-Olympiazweiten erreichten der 34-Jährige und Patrick Franziska durch ein 3:2 gegen ein Doppel aus Hongkong die Runde der besten 16.

Im Mixed-Wettbewerb musste Shan mit Partner Franziska (Saarbrücken) eine knappe 2:3-Niederlage mit 9:11 im Entscheidungssatz gegen die an Nummer 3 gesetzten Franzosen Yia Nan Yuan/Emmanuel Lebesson hinnehmen. Für ihren dritten Einsatz bei der WM bildet Mittelham ein Mixed-Duo mit Dang Qiu (Düsseldorf).