Tennis-Masters in Rom Zverev marschiert ins Halbfinale Stand: 15.05.2024 23:13 Uhr

Alexander Zverev kommt eineinhalb Wochen vor dem Start der French Open immer besser in Fahrt. Beim ATP-Masters in Rom schlug der Hamburger am Mittwochabend (15.05.2024) den US-Amerikaner Taylor Fritz trotz einer frühen Schrecksekunde souverän mit 6:4, 6:3 und zog ins Halbfinale ein.

Zverev spielt nun am Freitag gegen den Überraschungsmann Alejandro Tabilo um den Einzug ins Finale. Der Außenseiter aus Chile hatte in Runde drei Novak Djokovic und danach Karen Kachanov in zwei Sätzen ausgeschaltet. Auch im Viertelfinale behielt Tabilo mit 7:6, 7:6 gegen den Chinesen Zhizhen Zang die Oberhand.

Zverev ieß sich in seinem Match gegen Fritz, Nummer 13 der Weltrangliste, auch von einem schmerzhaften Ausrutscher auf dem leicht seifigen Platz nicht aus der Ruhe bringen. Zverev musste sich nach seinem Sturz zwar an der linken Hand behandeln lassen, konnte das Match aber offenbar ohne größere Schmerzen fortsetzen und verwandelte nach 1:30 Stunden seinen ersten Matchball.

" Ich bin natürlich extrem happy, weil Taylor einer der besten Spieler auf Sand in diesem Jahr ist ", sagte Zverev: " Ein Sieg wie dieser ist toll, besonders nach dem Sturz. Ich habe noch ein paar Schmerzen - wenn das Adrenalin nachlässt, werde ich mal sehen, was es ist. "

Zverev jagt zweiten Masters-Titel in Rom

Zverev fehlen somit nur noch zwei Siege zum ersten Masters-Titel seit 2021. Es wäre Zverevs sechster bei einem 1000er-Turnier der ATP insgesamt und sein zweiter in der italienischen Hauptstadt.

Zverev dominiert auch Fritz

Zverev fand im gut besuchten Römer Tennisstadion stark in die Partie und dominierte seinen formstarken Gegner. Fritz, lange nicht als Sandplatzspezialist bekannt, hatte zuletzt in München das Finale erreicht (Niederlage gegen Jan-Lennard Struff) und auch in Madrid im Halbfinale gestanden. Dem aggressiven und konsequenten Angriffsspiel des Deutschen hatte er aber nicht viel entgegenzusetzen.

Auch im zweiten Durchgang wirkte Zverev spritzig und laufstark. Fritz wehrte sich, aber seinem Gegner gelang Mitte des Satzes das vorentscheidende Break.