Tennis-Masters Zverev stürmt in die Top Acht in Rom Stand: 14.05.2024 17:28 Uhr

Alexander Zverev hat beim ATP-Masters in Rom Außenseiter Nuno Borges souverän ausgeschaltet und das Viertelfinale erreicht.

Der Tennis-Olympiasieger schlug am Dienstag (14.05.2024) den ungesetzten Portugiesen in 87 Minuten mit 6:2, 7:5, nächster Gegner des Hamburgers ist der US-Amerikaner Taylor Fritz (Nr. 11).

Zverev weiter ohne Satzverlust

Zverev, der beim Sandplatzturnier in der Ewigen Stadt weiter ohne Satzverlust ist, startete mit einem Break ins Match, gab aber wenig später sein Service zum 2:2 ab. Im weiteren Verlauf des ersten Satzes holte Borges, der erstmals in einem Masters-Achtelfinale stand, allerdings kein Spiel mehr.

Die Entscheidung im deutlich engeren zweiten Satz fiel, als der 27-jährige Zverev seinem gleichaltrigen Gegner den Aufschlag zur 6:5-Führung abnahm.

Fritz siegt gegen Dimitrow

Auf dem Weg zum ersten Halbfinaleinzug in Rom seit 2022 hat der an Position drei gesetzte Zverev nun eine ungleich schwierigere Aufgabe vor sich. Fritz, Nummer acht der Weltrangliste, schlug im Achtelfinale den an acht gesetzten Bulgaren Grigor Dimitrow 6:2, 6:7 (11:13), 6:1.

Der Weltranglistenfünfte Zverev, letzter verbliebener Deutscher im Feld, hat das Masters in der italienischen Hauptstadt 2017 gewonnen. 2018 stand er im Finale. Rom dient den Tennisprofis zur Vorbereitung auf die am 20. Mai beginnenden French Open in Paris. Zverevs letzter Turniersieg datiert vom vergangenen September.