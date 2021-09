Auch weiter sind die früheren Grand-Slam-Siegerinnen Bianca Andreescu und Iga Swiatek. Andreescu, die 2019 in New York triumphierte, setzte sich in nur 67 Minuten 6:1, 6:2 gegen Greet Minnen aus Belgien durch. Swiatek, French-Open-Siegerin von 2020, folgte mit einem deutlich knapperen 6:3, 4:6, 6:3-Erfolg gegen Anett Kontaveit aus Estland.

Britisches Talent Raducanu beeindruckt

Die Polin Swiatek bekommt es nun mit Olympiasiegerin Belinda Bencic aus der Schweiz zu tun, die der US-Amerikanerin Jessica Pegula beim 6:2, 6:4 keine Chance ließ. Die Kanadierin Andreescu trifft auf die French-Open-Halbfinalistin Maria Sakkari aus Griechenland, die sich mit 6:4, 6:3 gegen die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova (Tschechien) durchsetzte. Für Aufsehen sorgte nach Fernandez eine weitere 18-Jährige: Die Britin Emma Raducanu schlug die Spanierin Sara Sorribes Tormo mit einem beeindruckenden Auftritt 6:0, 6:1.

Djokovic weiter mit Chancen auf Grand-Slam

Novak Djokovic darf weiter vom Gewinn des Grand Slam träumen. Der 34 Jahre alte Serbe schaffte mit dem 6:7 (4:7), 6:3, 6:3, 6:2 gegen den Japaner Kei Nishikori nach 3:32 Stunden den nächsten Schritt in Richtung seines vierten Titelgewinns in New York, mit dem er Geschichte schreiben will. " Kei hat ein sehr gutes Match gemacht, alle Sätze waren eng und wenige Punkte entscheidend ", sagte Djokovic, der 2011, 2015 und 2018 den Turniergewinn in der Weltmetropole feierte.

Der Weltranglistenerste könnte sich mit einem Triumph in New York zum alleinigen Grand-Slam-Rekordchampion vor Roger Federer (Schweiz) und Rafael Nadal (Spanien/alle 20 Titel) aufschwingen und auch den Grand Slam perfekt machen - den Sieg bei allen vier Majors in einem Jahr. Dies war zuletzt Rod Laver 1969 gelungen.

sid/dpa/nch | Stand: 05.09.2021, 13:00