Gegen Lloyd Harris aus Südafrika

US Open - Zverev nach glattem Drei-Satz-Sieg im Halbfinale

Alexander Zverev steht bei den US Open in New York unter den letzten Vier. Im Viertelfinale besiegt der Deutschd den Südafrikaner Lloyd Harris in drei Sätzen mit 7:6 (8:6), 6:3 und 6:4.