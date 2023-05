Finale in Madrid Struff verpasst Tennis-Sensation gegen Alcaraz Stand: 07.05.2023 21:07 Uhr

Ein gewonnener Satz hat nicht gereicht: Tennisprofi Jan-Lennard Struff verlangte beim ATP in Madrid dem spanischen Superstar Carlos Alcaraz einiges ab, musste sich am Ende aber doch geschlagen geben.

So unterlag Struff (33 Jahre) am Sonntag (07.05.2023) in einem hochklassigen Endspiel dem 20-Jährigen mit 4:6, 6:3, 3:6. Als krasser Außenseiter und Lucky Loser hatte sich Struff durch das Hauptfeld bis ins Finale gekämpft. Mit energischem Serve-and-Volley brachte Struff im ersten Masters-Finale seiner Karriere Alcaraz phasenweise an den Rand der Verzweiflung, doch der Spanier hatte den längeren Atem.

Struff, der nun auf Weltranglistenplatz 28 vorrücken wird, verzichtet nun auf die Qualifikationsspiele in Rom (Montag) und pausiert einige Tage, wie sein Manager dem "Tennismagazin" mitteilte. Dass er so noch ins Hauptfeld rückt, ist unwahrscheinlich, die Wildcards sind bereits vergeben.

Alcaraz erst stärker, aber Struff hält dagegen

Zu Beginn merkte man Struff durchaus die Nervosität im wichtigsten Spiel seiner Karriere an. Doch dann festigte er sich. Mit seiner Flinkheit erreichte Alcaraz aber auch schwierige Bälle noch. Der 20-Jährige hatte die Nase zunächst leicht vorne, Struff präsentierte sich dabei als zäher Gegner.

Und sein Aufschlagspiel mit Serve-and-Volley funktionierte nach zwei verlorenen Spielen dann besser. Alcaraz offenbarte Fehler auf der Vorhandseite. So gelang dem Warsteiner das Break - Ausgleich. In seinen ersten beiden Aufschlagspielen machte Alcaraz nur acht von 18 Punkten.

Fehlerhafte Vorhand: Alcaraz genervt

Der Spanier war genervt vom Deutschen, der mutig zum Netz ging und Alcaraz' Vorhand prüfte. Er wechselte mit großem Unmut den Schläger. Es half jedoch nichts, Struff holte sich das nächste Spiel und führte nun 3:2.

Dann spielte sich Alcaraz frei. Er breakte Struff, kam gut über die Rückhand und zwang die deutsche Nummer zwei zu Return-Fehlern. Das Momentum war wieder auf der Seite des Spaniers, der auf 5:3 davon zog. Und Alcaraz holte sich den ersten Satz.

Struff bestätigt Break und holt Satz zwei

Struff fand aber immer wieder Mittel, den Spanier in unangenehme Returnsituationen zu bringen. So nahm er Alcaraz den Aufschlag ab - und bestätigte das Break.

In der Folge hielt Alcaraz eine tiefe Returnlinie. Das brachte Struff nur kurz aus dem Tritt, er platzierte seine Volley-Winner sehr gut. Was nicht so gut klappte: die ersten Aufschläge. Fast immer brauchte Struff den zweiten. Aber auch wegen der schwachen Vorhand des Spaniers brachte Struff seinen Aufschlag durch - 4:1.

Naturgemäß wehrte sich das spanische Supertalent, aber Struff hielt mit klugen Schlägen dagegen, überraschte Alcaraz immer wieder. Das Aufschlagspiel wurde besser, auch ein Ass gelang ihm endlich mal. So war der Satzausgleich folgerichtig.

Fehler mehren sich: Struff-Aufschlag ungewohnt schwach

Im Entscheidungssatz ging es zunächst erwartbar heiß her. Struff hielt mit Spielintelligenz erstmal dagegen und guckte sich Alcaraz zeitweise clever aus. Weil er selbst nicht ganz fehlerfrei blieb und einige Returns haarscharf im Aus landeten, verpasste er das Break nur knapp.

Im Anschluss verhinderten aber dann Struffs ungewohnte Probleme beim Aufschlag und sich mehrende Fehler im Return, dass der Warsteiner Alcaraz weiter in Bedrängnis bringen konnte. Alcaraz spielte gnadenlos präzise. Und verdiente sich letztlich den Sieg in Madrid mit dem ersten Matchball nach 2:27 Stunden.