Comeback von Rafael Nadal Der Weg zurück auf den Sand ist ein steiniger Stand: 05.03.2024 11:17 Uhr

Rafael Nadal war lange verletzt, nun spielt er wieder Tennis, auch in Indian Wells. Es könnte seine letzte Saison auf der Tour werden.

Nach Niederlagen hat man Rafael Nadal selten strahlen sehen, doch diesmal sah er gar nicht so unzufrieden aus. Am Sonntag (03.03.2024) hat Nadal, 37, in Las Vegas 6:3, 4:6, 12:14 gegen Carlos Alcaraz verloren. Es war ein Showmatch, ein großes Streamingportal übertrug. " Netflix Slam ", so nannten sie das. Nadal wehrte fünf Matchbälle ab, ehe er doch verlor. Er sagte: "Es läuft besser als erwartet."

Rafael Nadal hat das Tennis in diesem Jahrtausend geprägt, er hat sich mit Roger Federer gemessen und mit Novak Djokovic. Tennis war ohne sie ein anderer Sport, und dass sie irgendwann nicht mehr spielen würden, unvorstellbar. Doch Zeiten ändern sich.

Gar nicht so sehr für Djokovic, er trotzt der Zeit. In der Weltrangliste findet sich sein Name ganz oben. Doch Federer hat längst aufgehört. Und Schlagzeilen über Nadal handelten zuletzt oft davon, dass er nun Tennis-Botschafter für Saudi-Arabien ist.

Es war ja so: Tennis hat Nadal lange Zeit nicht gespielt, die Hüfte machte Probleme. Im vergangenen Jahr hat er deshalb überhaupt nur zwei Spiele bestritten, gewonnen hat er keins. In diesem Jahr stehen in seiner Bilanz drei Spiele und zwei Siege, das war im Januar in Brisbane. Doch als die Australian Open starteten, war Nadal wieder verletzt, diesmal war es nicht die Hüfte. Es war ein Muskelfaserriss.

In der Weltrangliste ist Nadal abgerutscht auf Rang 643

Nun ist Nadal zurück und gleich viel unterwegs. Ab Mittwoch (06.03.2024) wird er beim ATP-Masters in Indian Wells spielen. Dreimal hat er das Turnier schon gewonnen, doch diesmal zählt er nicht zu den Favoriten. In der Weltrangliste steht Nadal auf Rang 643. Die Favoriten sind Jannik Sinner, vielleicht auch Alacaraz, selbst wenn der noch nicht in Topform ist. Oder Djokovic, mit ihm muss man immer rechnen.

Für Nadal geht es eher nicht um den Sieg in Indian Wells, für ihn geht es um Matchpraxis. Er denkt schon jetzt an Spiele auf seinem Lieblingsuntergrund. "Was auch immer ich noch in mir habe, ich will es während der Sandplatz-Saison rauslassen" , hat Nadal kürzlich gesagt, und er dachte in diesem Moment mit einiger Sicherheit an das Stade Roland Garros.

Nadal und die Zukunft - Paris spielen und aufhören?

Vierzehn Mal hat er die French Open gewonnen, das ist sein Turnier. Dort ist er zu einer Legende geworden. Und dann finden in diesem Jahr in Paris auch noch die Olympischen Spiele auf Sand statt. Nadal hat kürzlich gesagt: "Ich würde gerne Adios sagen, wenn es mir gut geht, wenn ich wettbewerbsfähig bin und Spaß auf dem Platz habe."

Schon im Mai hatte Nadal angekündigt, dass 2024 für ihn mit einiger Wahrscheinlichkeit das letzte Jahr auf der Tour sein wird. Daran hat sich offenbar nichts geändert. Vor einigen Tagen sagte er: "Im Moment geht es in diese Richtung." Doch einfach so abtreten, als Dominator, den irgendwann die Verletzungen dominieren, das möchte er dann doch nicht.

Rafael Nadal hat im Juni Geburtstag, er hat diesen Tag schon auf dem Sand von Paris verbracht. In diesem Jahr könnte er das noch einmal erleben. Das Turnier endet sechs Tage nach seinem Geburtstag. Es wäre ein würdiger Abschluss einer großen Karriere.