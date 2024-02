Saudi-Staatsfond PIF kooperiert mit ATP Fußball, Golf - und jetzt auch Tennis Stand: 28.02.2024 13:45 Uhr

Die Tennis-Spielervereinigung ATP hat mit dem saudischen Staatsfond PIF eine mehrjährige Partnerschaft abgeschlossen. Die Saudis sponsern künftig unter andere die renommierten ATP-Turniere in Indian Wells und Miami sowie die ATP Finals.

Wie die ATP und der Staatsfond PIF am Mittwoch (28.02.2024) in einer gemeinsamen Erklärung mitteilten, soll die Kooperation "ein bedeutendes gemeinsames Engagement zur Förderung des weltweiten Tennissports" darstellen. Demnach wird der PIF nun offizieller Partner der ATP-Rangliste sowie der ATP-Turniere in Indian Wells, Miami, Madrid, Peking, der ATP-Finals zum Saisonende in Turin und der Next Gen ATP Finals in Jeddah.

ATP-Chef Calvelli: "Bedeutender Moment für den Tennissport"

ATP-Chef Massimo Calvelli bezeichnete die neue Vereinbarung als "einen bedeutenden Moment für den Tennissport." Saudi-Arabien hatte seine Bemühungen im Tennis in jüngster Zeit intensiviert und unter anderem den 22-maligen Major-Champion Rafael Nadal als Botschafter verpflichtet. Im vergangenen Dezember waren Novak Djokovic und Carlos Alcaraz für ein Showmatch nach Riad gereist.

Nadal, Djokovic, Alcaraz - große Tennis-Namen in Saudi-Arabien

Im kommenden Oktober, und damit mitten in der ATP-Saison, wird der Wüstenstaat , erstmals ein hochkarätig besetztes Show-Turnier mit insgesamt fünf Grand-Slam-Siegern aus. Beim "Six Kings Slam" in Riad schlagen neben Nadal auch Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic und Australian-Open-Sieger Jannik Sinner auf.

Saudi-Arabien im Weltsport auf dem Vormarsch

Die Kooperation mit dem Männer-Tennis kann als nächster Schritt in der Sportswashing-Strategie des Königreichs betrachtet werden, das wegen der Menschenrechtslage vor Ort international in der Kritik steht. Saudi-Arabien macht seit Jahren als Ausrichter großer Sportevents Schlagzeilen - zuletzt wurden auch Fußball-Stars wie Cristiano Ronaldo und Karim Benzema mit astronomischen Gehältern in die saudische Liga gelockt. Dort werden mehrere Klubs vom Staatsfond PIF kontroilliert.

Dass die Saudis die Fußball-WM 2034 wollen - und wohl auch kriegen werden - ist bekannt. Auch im Boxen finden die größten Fights mittlerweile in Riad statt. Im Golf hat die LIV Tour zahlreiche Topspieler abgeworben. Die Kooperation mit der Profitour PGA steht allerdings bei US-Justizbehörden auf dem Prüfstand, wegen möglicher Verstöße gegen das Kartellrecht.