French Open 2024 Osaka kehrt siegreich nach Paris zurück, zwei Deutsche raus Stand: 26.05.2024 19:13 Uhr

Naomi Osaka hat eine erfolgreiche Rückkehr zu den French Open gefeiert. Zwei deutsche Frauen sind bereits augeschieden.

Gelungene Rückkehr für Naomi Osaka nach Paris: Zwei Jahre nach ihrem letzten Auftritt bei den French Open hat die viermalige Grand-Slam-Siegerin aus Japan ihr Auftaktmatch in Roland Garros gewonnen. Am ersten Turniertag setzte sich Osaka gegen Lucia Bronzetti aus Italien 6:1, 4:6, 7:5 durch. In der zweiten Runde könnte sie auf Titelverteidigerin Iga Swiatek (Polen) treffen.

Mit dem Sandplatz-Klassiker in Paris verbindet Osaka (26), die bei den Majorturnieren in New York und Melbourne je zweimal triumphiert hatte, nicht die besten Erinnerungen. Über die dritte Runde ist sie noch nie hinausgekommen. 2021 verweigerte sie die obligatorischen Pressekonferenzen nach ihren Matches, berichtete von psychischen Problemen und gab nach der zweiten Runde auf. 2022 scheiterte sie in der ersten Runde. Im vergangenen Jahr fehlte sie schwanger.

Tochter geht erste Schritte in Paris

Ihre Tochter Shai motiviert Osaka, auch auf Sand an frühere Erfolge anzuknüpfen. "Ich lerne viele Lektionen durch das Muttersein, und ich hoffe, sie auf dem Tenniscourt anwenden zu können", hatte sie vor ihrem Auftakt gesagt. In Paris hat sie ihre zehn Monate alte Tochter dabei - und Shais erste Schritte beobachtet. "Ich war so glücklich darüber", erzählte Osaka, "es ist so schön, sie hier zu haben."

Alcaraz ohne Probleme

Bei den Männern hat Carlos Alcaraz als erster Turnier-Mitfavorit die Auftakthürde gemeistert. Der 21 Jahre alte Spanier gewann gegen den überforderten US-Amerikaner J.J. Wolf mit 6:1, 6:2, 6:1.

Der zweimalige Grand-Slam-Turniergewinner spielte mit einem weißen Verband um den zuletzt verletzten rechten Ellenbogen, der ihn zu einer Zwangspause von dreieinhalb Wochen gezwungen hatte. Auf dem Court Philippe-Chatrier schien der Weltranglistendritte davon aber nicht mehr beeinträchtigt zu sein.

Marterer gewinnt, Siegemund verliert

Aus deutscher Sicht hat Maximilian Marterer hat als erster Tennisprofi die zweite Rundeerreicht. Der 28-Jährige aus Nürnberg gewann gegen den Australier Jordan Thompson überraschend klar mit 6:3, 6:2, 6:0. Marterer erreichte erstmals seit 2018 wieder die zweite Runde des Grand-Slam-Turniers auf Sand.

Für Laura Siegemund ist das Turnier dagegen bereits wieder zu Ende. Die Deutsche unterlag der US-Amerikanerin Sofia Kenin mit 6:4, 2:6, 2:6. Und später schied auch Eva Lys aus - die Qualifikantin aus Hamburg verlor gegen die Französin Caroline Garcia 6:4, 5:7, 2:6.

Lys hatte Anfang März eine rheumatische Autoimmunerkrankung öffentlich gemacht, bei ihr sei 2020 Spondyloarthritis diagnostiziert worden. "Dies ist eine körperliche Herausforderung, der ich mich tagtäglich neben der sportlichen Belastung stellen muss" , erklärte sie.