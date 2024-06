Tennis-Routinier in Paris Murray zum fünften Mal bei Olympia Stand: 16.06.2024 14:03 Uhr

Mit 37 Jahren geht Tennis-Routinier Andy Murray bei Olympischen Spielen in Paris noch einmal an den Start. Für den zweimaligen Olympiasieger sind es die fünften Sommerspiele. Murray wurde am Sonntag (16.06.2024) als einer von vier britischen Einzelspielern für das Turnier in Paris (27. Juli bis 4. August) bestätigt.

Er hatte 2012 in London und 2016 in Rio de Janeiro Einzel-Gold gewonnen. Der frühere Weltranglistenerste ist derzeit nur die Nummer 97 im ATP-Ranking, erhält aber aufgrund seiner früheren Erfolge den Startplatz über das Kontingent des Weltverbandes ITF.

Neben Murray spielen Jack Draper, Cameron Norrie und Dan Evans im Einzel für die Briten. Bei den Frauen verzichtet die frühere US-Open-Siegerin Emma Raducanu auf einen Start. Einzige britische Teilnehmerin ist damit Katie Boulter.