"Deutsches Wimbledon" Fragen und Antworten zum Rasenturnier in Halle Stand: 16.06.2024 17:37 Uhr

Das ATP-Turnier auf dem Rasen von Halle/Westfalen ist für viele Topspieler die Generalprobe für das Grand-Slam-Tunier in Wimbledon.

Wann und wo wird gespielt?

Das bekannteste deutsche Rasenturnier, auch "deutsches Wimbledon"“ genannt, findet vom 15. bis 23. Juni in Halle/Westfalen statt. Hauptspielort ist der Centre Court der OWL-Arena mit 11.500 Zuschauern. Die Hauptrunde startet nach der Qualifikation am 17. Juni. An den ersten Tagen wird ab 11 Uhr auf insgesamt drei der neun zur Verfügung stehenden Plätzen gespielt. Das Einzelfinale steigt am Sonntag ab 14 Uhr.

Welche Topspieler sind dabei?

Aus der aktuellen Top Ten der Weltrangliste sind fünf Spieler gemeldet. Angeführt wird das Ranking vom Weltranglistenersten Jannik Sinner. Außerdem sind Alexander Zverev, Daniil Medvedev (Russland), Andrey Rublev (Russland) und Hubert Hurkacz (Polen) aus den besten Zehn dabei. Auch Titelverteidiger Alexander Bublik schlägt auf. Der Sieger bekommt 500 Weltranglisten-Punkte und etwas über 420.000 Euro an Preisgeld.

Welche deutschen Spieler sind am Start?

Neben Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev ist auch Jan-Lennard Struff über die Setzliste dabei. Dazu erhielten Dominik Koepfer und Henri Squire eine Wildcard für das Hauptfeld. Oscar Otte schaffte den Sprung über die Qualifikation - und muss direkt gegen Mitfavorit Zverev ran.



Die Auftaktspiele der Deutschen am Montag (17.06.2024):

Alexander Zverev - Oscar Otte

Dominik Koepfer – Felix Auger-Alliasime (CAN)

Henri Squire – Stefanos Tsitsipas (GRE)

Jan-Lennard Struff – Luciano Darderi (ITA)

Was ist das Besondere an dem Turnier?

Das Rasenturnier in Halle gibt es bereits seit 1993 und es hat sich über die Jahrzehnte für viele Topspieler neben dem parallel stattfindenden Turnier im Londoner Queen’s Club zur Generalprobe für das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon etabliert. Unter anderem für Superstar Roger Federer gehörte es fest zum Terminkalender. Die Schweizer Legende ist in Halle mit zehn Titeln Rekordsieger. Den letzten von sieben deutschen Siegen holte Florian Mayer 2016.

Wer überträgt das Turnier live im TV?

Die Sportschau bietet zu jeder Partie im Livecenter einen Ergebnisticker an. Die Top-Begegnungen wie das Finale werden auch als Text-Ticker angeboten. Außerdem berichtet sportschau.de regelmäßig in Text- und Audio-Beiträgen über das Turnier.



Für die Turnierwoche gibt es noch einige Tickets. Im Fernsehen überträgt Eurosport, als Stream auch über die Plattformen Joyn und Discovery+.