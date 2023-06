French Open Sabalenka spaziert ins Achtelfinale von Roland Garros Stand: 02.06.2023 15:02 Uhr

Aryna Sabalenka hat bei den French Open das Achtelfinale ohne große Mühe das Achtelfinale erreicht. Mit Jessica Pegula ist eine Mitfavoritin in Roland Garros ausgeschieden.

Sabalenka, in Paris an Nummer zwei gesetzt, gewann am Freitag (02.06.2013) gegen Kamilla Rachimowa aus Russland in gerade einmal 67 Minuten mit 6:2, 6:2 und zog locker ins Achtelfinale ein.

Die Australian-Open-Siegerin aus Belarus ist neben der topgesetzten Iga Swiatek aus Polen die größte Anwärterin auf den Titel im Stade Roland Garros.

Mertens überrascht Pagula

Im ersten Match des Tages auf dem Court Chatrier hatte es eine Überraschung gegeben: Die an Position drei gesetzte US-Amerikanerin Jessica Pegula, im Vorjahr noch im Viertelfinale, scheiterte in der dritten Runde des Sandplatz-Grand-Slams mit 1:6, 3:6 Elise Mertens. Die Belgierin erreichte damit zum dritten Mal das Achtelfinale in Paris.

Pegula ist bereits als vierte Spielerin von den ersten zehn der Setzliste ausgeschieden. Damit wartet sie weiter auf einen Halbfinaleinzug im Einzel bei einem der vier Grand-Slam-Turniere.