Comeback in Malaga? Spaniens Tennisstar Nadal für Davis-Cup-Endrunde nominiert Stand: 23.09.2024 19:24 Uhr

Die Tennis-Fans dürfen weiter auf ein Comeback von Superstar Rafael Nadal bei der Endrunde im Davis Cup hoffen. Der 22-malige Grand-Slam-Turniergewinner wurde für das spanische Team nominiert, das bei den Finals vom 19. bis 24. November in Málaga um den Titel im prestigeträchtigen Mannschaftswettbewerb kämpft.

Neben dem verletzungsgeplagten Nadal (38) wurden auch die Einzelspieler Roberto Bautista Agut und Carlos Alcaraz sowie die Doppel-Spezialisten Pablo Carreno-Busta und Marcel Granollers nominiert. Mit Alcaraz (21) war Nadal bei Olympia in Paris auch im Doppel-Wettbewerb angetreten. Im Davis-Cup-Viertelfinale trifft Spanien auf die Niederlande. Auch das deutsche Team ist für die Endrunde in Málaga qualifiziert.

Kehrt Nadal nochmal auf den Platz zurück?

Sein bislang letztes Einzelmatch bestritt Nadal am 29. Juli in seinem "Wohnzimmer" in Roland Garros: Bei den Sommerspielen in Paris war er in der zweiten Runde gegen den späteren Olympiasieger Novak Djokovic aus Serbien auf dem Court Philippe-Chatrier chancenlos.

Zuletzt hatte der 14-malige French-Open-Gewinner seine Teilnahme am Laver Cup am vergangenen Wochenende in Berlin abgesagt und dies mit seiner fehlenden Matchfitness begründet. In diesem Jahr hat er zudem die Grand-Slam-Turniere Wimbledon und US Open ausgelassen. Bereits im Mai des Vorjahres hatte Nadal angekündigt, dass er 2024 seine ruhmreiche Karriere, in der er durch diverse Verletzungen immer wieder zurückgeworfen wurde, ausklingen lassen wolle.