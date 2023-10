Schwimm-Weltcup in Berlin Gose erreicht ihr zweites Finale Stand: 07.10.2023 11:50 Uhr

Europameisterin Isabel Gose hat auch am zweiten Tag des Schwimm-Weltcups in Berlin das Finale erreicht.

Die 21-Jährige qualifizierte sich am Samstag über die 200 m Freistil als Vorlaufsechste (1:59,70 Minuten) für den Endlauf am Abend. Am Tag zuvor hatte die Magdeburgerin über 400 m, ihre EM-Gold-Strecke, den vierten Platz belegt.

Über 50 m Brust erreichten der deutsche Rekordhalter Melvin Imoudu (Potsdam/27,59 Sekunden) und Lucas Matzerath (Frankfurt/27,37) das Finale, ebenso Angelina Köhler (Berlin/26,07 Sekunden) über 50 m Schmetterling. Ramon Klenz (Berlin/2:00,41 Minuten) und Oliver Klemet (Frankfurt/2:02,23) qualifizierten sich über 200 m Schmetterling. Der EM-Dritte Ole Braunschweig (Berlin/25,62 Sekunden) schied derweil auf Rang zehn über 50 m Rücken im Vorlauf aus.

Angeschlagener Märtens steigt aus

Europameister Lukas Märtens wird bei den Wettkämpfen in der Hauptstadt (bis Sonntag) nicht mehr an den Start gehen. Der 21-Jährige hatte nach seinem Vorlauf über 400 m Freistil am Freitag seine Teilnahme am Finale sowie über die 100 und 200 m angeschlagen abgesagt. Aus der Magdeburger Trainingsgruppe, zu der auch Gose zählt, hatte im Vorfeld bereits Freiwasser-Olympiasieger Florian Wellbrock krankheitsbedingt auf den Weltcup verzichtet.