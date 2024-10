WDR-Sport Youngster Bertelsmeier überrascht bei Tischtennis-EM Stand: 18.10.2024 17:48 Uhr

Der 18-jährige Andre Bertelsmeier hat bei den Tischtennis-Europameisterschaften in Linz für die bislang größte Überraschung gesorgt.

Der deutsche Zweitliga-Spieler des 1. FC Köln schlug den ehemaligen EM-Finalisten Ovidiu Ionescu aus Rumänien in 4:2 (2:11, 11:7, 11:9, 7:11, 11:2, 11:7) Sätzen und trifft nun am Samstag im Achtelfinale auf den französischen Topfavoriten und Olympia-Dritten Felix Lebrun.

"Es ist unglaublich. Ich hätte nie gedacht, dass ich so weit kommen werde. Ich bin überglücklich", sagte Bertelsmeier. Der 18-Jährige hatte sich in diesem Sommer als Dritter der Junioren-EM einen Startplatz bei diesen Europameisterschaften gesichert. Dort gewann er zunächst zwei Spiele in der Qualifikation und besiegte dann in der ersten Hauptrunde den Franzosen Lilian Bardet mit 4:3.

Qiu und Duda ebenfalls im Achtelfinale

Ein möglicher Halbfinal-Gegner von Bertelsmeier oder Lebrun ist der frühere Weltranglisten-Erste Dimitrij Ovtcharov (TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell). Der zweimalige Einzel-Europameister gewann sein Zweitrunden-Spiel gegen den Belgier Martin Allegro mit 4:0 (11:8, 11:3, 18:16, 11:6) und zog ins Achtelfinale ein.

Auch Titelverteidiger Dang Qiu (Borussia Düsseldorf), Patrick Franziska (1. FC Saarbrücken) und Benedikt Duda (TTC Schwalbe Bergneustadt) stehen im Achtelfinale. Qiu bezwang Yang Wang (Slowakei) mit 4:0 (12:10, 11:6, 11:6, 11:8), Franziska setzte sich gegen Joao Geraldo (Portugal) mit 4:1 (10:12, 11:3, 11:6, 12:10, 13:11) durch. Duda besiegte Lubomir Pistej (Slowakei) mit 4:1 (11:9, 11:9, 10:12, 12:10, 11:9).