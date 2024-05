WDR-Sport Xabi Alonso nach Leverkusener Pokalsieg - "Es war eine Traumsaison" Stand: 26.05.2024 10:51 Uhr

Der Sieg im DFB-Pokalfinale bedeutet für Bayer 04 Leverkusen den Auftakt zur Double-Party. Das Finale war für die Werkself aber ein hartes Stück Arbeit. Bayers Erfolgstrainer Xabi Alonso lobte seine Mannschaft anschließend in höchsten Tönen.

Xabi Alonso gab dem DFB-Pokal einen dicken Kuss. Der Leverkusener Trainer feierte nach dem 1:0 (1:0)-Sieg im Pokalfinale über den 1. FC Kaiserslautern gelöst. "Es war eine Traumsaison", sagte Spanier am Sportschau-Mikrofon. "Für Leverkusen ist es das erste Double. Wir müssen es genießen."

"Wir haben ein großes Mannschaftsspiel gezeigt", analysierte der Erfolgscoach auf dem Rasen des Olympiastadions ruhig, während im Stadion der Song "We are the Champions" lief. "Wir haben sehr gut gekämpft, sehr diszipliniert gespielt. Ich bin sehr zufrieden", sagte er.

Alonso wirkte durchaus auch erleichert: Denn nach der ersten Saisonniederlage im Europa-League-Finale gegen Atalanta Bergamo drei Tage zuvor hatte auch das Endspiel in Berlin noch mal eine besondere Prüfung für Leverkusen parat, die sein Team mit Bravour bestand: In ihrem 53. und letzten Pflichtspiel der Saison war die "Werkself" gegen den FCK der haushohe Favorit, musste aber nach der Gelb-Roten Karte gegen Odilon Kossounou (44. Minute) eine ganze Halbzeit lang in Unterzahl spielen. Mitte der zweiten Halbzeit wirkte es, als wünschten sich die Bayer-Profis sofort den Abpfiff herbei, wie Sportschau-Experte Thomas Hitzlsperger feststellte.

Doch auch wenn Kaiserslautern mutiger wurde und sich um mehr Druck bemühte: Die Bayer-Elf blieb konzentriert und stabil, konnte die Pfälzer weitgehend vom eigenen Tor weghalten.

"Das Wichtigste war der Glaube der Mannschaft. Sie waren bereit, mit zehn Spielern zu kämpfen", sagte Alonso über seine Spieler. "Sie haben es super gemacht, ich bin sehr stolz auf die Mannschaft."

Gefährliche Szenen im Leverkusener Strafraum ließ die "Werkself" in Unterzahl kaum zu. Die besten Chancen der Schlussphase hatte der Erstligist, Jeremy Frimpong (75.) und Florian Wirtz (90.) verpassten den zweiten Leverkusener Treffer.

So blieb der sehenswerte Treffer von Bayer-Routinier Granit Xhaka, der in der 16. Minute den Ball aus rund 20 Metern sehenswert ins FCK-Tor geschlenzt hatte, das einzige Tor des Tages, sodass die Bayer-Mannschaft um 22.21 Uhr den Pokal in die Höhe stemmen durfte.

Auch im Moment seines bisher größten Triumphs seiner noch jungen Trainerkarriere blieb Xabi Alonso gewohnt zurückhaltend, sprach lieber über seine Spieler als über sich: "Ich bin natürlich sehr glücklich, aber auch stolz auf diese Spieler. Es sind junge Spieler, zeigen großen Einsatz alle drei Tage, sind sehr fokussiert. Es gibt keine Egos, alle konnten spielen und sich als Teil dieser Mannschaft fühlen", sagte der sympatische Spanier. "Für mich war das Wichtigste, dass ich eine Mannschaft mit guter Mentalität habe, so ist es einfacher. Das Double ist total verdient."

Vom Abstiegsplatz zum Double-Gewinn

Alonso hatte Leverkusen im Oktober 2022 auf einem Abstiegsplatz übernommen. In seiner ersten kompletten Saison führte er die Werkself zur deutschen Meisterschaft und zum DFB-Pokalsieg; der Trainer gilt als entscheidender Faktor dafür, dass Bayer den langjährigen Spitznamen "Vizekusen" ablegen konnte.

Erwartet wird, dass Leverkusen auch in der neuen Saison ein ernsthafter Konkurrent für den Rekordmeister FC Bayern München ist. Über die neue Saison wollte Alonso direkt nach dem Pokalsieg allerdings noch nicht ausführlich sprechen. Er wolle erst mal feiern, und zwar mit "deutschem Bier", wie der Spanier lachend ergänzte.