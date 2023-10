Fußball Wilde Schlussphase - Münster punktet auch gegen 1860 München Stand: 15.10.2023 18:28 Uhr

Der SC Preußen Münster sorgt in der 3. Liga weiter für Furore - für einen Sieg reichte es gegen 1860 München allerdings nicht.

Von Cora Lanzerath

Der Aufsteiger erspielte sich am Sonntag in einer turbulenten Partie ein 1:1 (0:0)-Unentschieden. Dabei ließ sich Münster auch von einem Rückstand nicht aus der Ruhe bringen und ist nun schon seit sechs Spielen ungeschlagen.

Das Selbstvertrauen war den Münsteranern, die zum dritten Mal in Serie mit der selben Startelf aufliefen, von Beginn an anzumerken. Sie ließen den Ball flüssig durch die eigenen Reihen laufen und zeigten sich auch in der Offensive durchaus mutig.

Starke Paraden auf beiden Seiten

So wunderte es nicht, dass die Preußen auch den ersten gefährlichen Torschuss der Partie verbuchten. Sebastian Mrowca scheiterte mit seinem Flachschuss jedoch an Löwen-Keeper David Richter. Der Torwart der Gäste, der eigentlich nur der Ersatzmann ist, sollte sich auch im weiteren Verlauf der Partie als harter Brocken erweisen. Nur Sekunden nach der ersten Parade, hielt er auch gegen Niko Koulis seinen Kasten sauber. Beim Nachschuss half ihm schließlich die Latte.

Generell war es ein munteres Spiel, denn auch die Löwen versteckten sich nicht. Nach gut einer halben Stunde lief Morris Schröter frei auf Maximilian Schulze Niehues zu. Der Keeper konnte gerade noch rechtzeitig sein Bein ausfahren.

Insgesamt hatten die Gastgeber in der ersten Hälfte zwar mehr vom Spiel, da aber auch Gerrit Wegkamp und Malik Batmaz entweder am Torwart oder der fehlenden Genauigkeit scheiterten, ging es torlos in die Pause.

Zwarts schockt Münster nach der Pause

Aus der kamen die Münsteraner eigentlich schwungvoll wieder raus. Doch dann verloren sie im Angriff den Ball, was sich umgehend rächen sollte. Joel Zwarts macht nach 54 Minuten völlig unbedrängt das 1:0 für 1860 - diesmal war Schulze Niehues ohne Chance.

Es war eine fast schon vergesene Erfahrung für die Adlerträger. Den letzten Rückstand kassierten sie am 5. Spieltag gegen Waldhof Mannheim - das Spiel verloren sie letztlich mit 1:3.

Diesmal versuchten die Hausherren weiter nach vorne zu spielen, allerdings taten sie sich zunehmend schwer, Lücken in der Münchner Defensive zu finden. Eine schien sich in der 77. Minute aufzutun, als Yassine Bouchama im Sechzehner an den Ball kam. Doch der eingewechselte Mittelfeldspieler stand im Abseits.

Wahnsinn in den Schlussminuten

Die letzten zehn Minuten waren ziemlich zerfahren. Immer wieder war das Spiel wegen kleinerer Fouls unterbrochen. Am Ende aber konnten sich die Preußen doch noch für ihren Aufwand belohnen. Simon Scherder traf drei Minuten vor dem Abpfiff per Kopf in den rechten Winkel.

Auf der anderen Seite scheiterte Albion Vrenezi aus kurzer Distanz an einer starken Abwehr von Schulze Nieheus und auch ein Freistoß von der Strafraumgrenze konnten die Löwen nicht mehr nutzen. So blieb es letztlich beim gerechten 1:1. Weiter geht es für Münster am kommenden Samstag bei Tabellenführer Dynamo Dresden.