WDR-Sport Weltklasse-Feld beim Istaf-Indoor-Meeting in Düsseldorf am Start Stand: 20.12.2024 11:30 Uhr

Im Stabhochsprungwettbewerb treten gleich sechs Olympia-Finalisten von Paris an. Auch deutsche Topathleten wie Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye sind am 9. Februar in Düsseldorf dabei.

Deutschlands beste Stabhochspringer Bo Kanda Lita Baehre (Düsseldorf), Torben Blech (Leverkusen) und Oleg Zernikel (Landau) bekommen es beim ISTAF-Indoor-Meeting mit internationaler Weltklasse-Konkurrenz zu tun.

Aus dem Startfeld haben mit dem Olympia-Zweiten und zweimaligen Weltmeister Sam Kendricks aus den USA, dem amtierenden Vize-Weltmeister Ernest John Obiena (Philippinen) und US-Rekordhalter KC Lightfoot bereits drei Athleten die magischen sechs Meter übersprungen, was in den vergangenen zwei Jahren weltweit nur sieben Athleten gelungen ist.

Auch der türkische Rekordhalter Ersu Şaşma und der chinesische Olympia-Siebte Huang Bokai sind am Start. "Nach Düsseldorf zu kommen, ist immer wie nach Hause kommen", schwärmt Publikumsliebling Sam Kendricks: "Ich bin heiß auf die beste Saison meines Lebens."

Olympiasiegerinnen Ogunleye und Mihambo am Start

In Düsseldorf können sich die Leichtathletik-Fans aber auch auf weitere deutsche Top-Athleten freuen. Weitspringerin Malaika Mihambo möchte ein weiteres Mal in Düsseldorf jubeln und bekommt es mit starker nationaler und internationaler Konkurrenz zu tun und auch die Überraschungs-Olympiasiegerin im Kugelstoßen Yemisi Ogunleye ist dabei. Die zweifache Sprint-Europameisterin Gina Lückenkemper tritt über 60 Meter an.