World Dwarf Games 2023 Welt- Kleinwuchsspiele in Köln - "Hier haben wir Sport auf Augenhöhe" Stand: 28.07.2023 10:18 Uhr

Am Freitag beginnen in Köln die World Dwarf Games 2023. Bei den Welt-Kleinwuchsspielen startet auch Hannah Danziger. Die deutsche Athletin tritt gleich in sechs Disziplinen an.

Von Martin Henning

Im Foyer der Deutschen Sporthochschule ist es wuselig. Überall laufen Athleten und Betreuer herum, man hört ein Mischmasch aus Deutsch, Englisch und Französisch. Kurz vor Beginn der World Dwarf Games sind auch die letzten Teilnehmenden in Köln angekommen. Jetzt heißt es: anmelden, offene Fragen klären, erste Kontakte knüpfen.

Mittendrin im Getümmel steht Hannah Danziger. Als "Chef de Mission" der deutschen Mannschaft hat sie gerade besonders viel zu tun. Die 22-Jährige ist nicht nur erste Ansprechpartnerin für das eigene Team, sondern auch für die "Chefs de Mission" der anderen Länder und arbeitet im Organisationsteam.

Als wäre das nicht genug, tritt sie als Athletin auch noch in sechs Disziplinen an: Fußball, Basketball, Badminton-Doppel, Boccia-Doppel, Diskus und Speerwerfen. Für sie sind es die ersten World Dwarf Games.

Wie bereitet man sich eigentlich auf sechs unterschiedliche Sportarten vor?

Hannah Danziger: 100 Prozent auf alles vorbereiten kann ich mich nicht. Für Fußball hatten wir ein Trainingslager im Juni. Basketball spiele ich mit meinem Bruder, Badminton mit meiner Schwester. Speerwurf und Diskus habe ich auf anderen Wettkämpfen im Kleinwuchs-Sport ausprobiert. Boccia werde ich jetzt einfach mal testen. (lacht)

Bei dir steht die Medaillenjagd also nicht im Vordergrund?

Genau. Für mich ist es eher wichtig, das Internationale mitzuerleben und viele neue Leute kennenzulernen. Ich möchte vor allem Spaß haben. Aber natürlich spielt der Sport auch eine wichtige Rolle, in den Teamsportarten werde ich besonders Gas geben. Vielleicht holen wir ja mit der Frauen-Fußballmannschaft eine Medaille.

Jung und alt, Profi und Amateur

Etwa 530 Sportlerinnen und Sportler aus 25 Ländern treten bei den World Dwarf Games in Köln an. Sie messen sich in 13 Sportarten: Badminton, Basketball, Boccia, Bogenschießen, Fußball, Gewichtheben, Leichtathletik (Sprint, Kugelstoßen, Speerwerfen, Diskus), Schwimmen, Tischtennis und Volleyball. Die jüngste Athletin ist gerade einmal zwei, die älteste 74 Jahre alt. Die Athleten nehmen im Durchschnitt an sechs Disziplinen teil.

Mitmachen können Profis und Anfänger, die an Kleinwuchs leiden, also als erwachsene Person nicht größer als 1,50 Meter groß werden. Eine Qualifikation gibt es nicht. Die Einteilung in Leistungsklassen ist vierstufig und richtet sich nach Armspannweite und Beinlänge der Athleten.

Und wie sieht es im Rest des Teams aus?

Unsere Männer-Fußballmannschaft und unser Volleyball-Team haben gute Chancen auf eine Medaille. In den Einzelwettbewerben sind Furkan Altun, Jonathan Vaupel und Mathilda Quanz vorne dabei.

Team Deutschland bei den World Dwarf Games 2017 in Kanada

Bei den World Dwarf Games gibt es Wettbewerbe mit ganz unterschiedlichen Leistungsniveaus, es nehmen sehr junge und ältere Athleten teil. Wie wichtig ist der Inklusionsgedanke?

Sehr wichtig. Hier können wir uns in unserer Leistungsklasse auf vergleichbarer Basis miteinander messen. Im Alltag, zum Beispiel im Sportunterricht, haben kleinwüchsige Menschen diese Möglichkeit oft nicht. Noch dazu haben wir hier eine super Atmosphäre und man lernt Menschen aus der ganzen Welt kennen.

Warum heißen die Wettkämpfe eigentlich World Dwarf Games? Im Deutschen würde man sie doch nie als "Welt-Zwergenspiele" bezeichnen...

Tatsächlich sprechen wir im Deutschen von "Welt-Kleinwuchsspielen". "Dwarfism" ("Kleinwuchs") ist im Englischen aber ein gängiger Begriff.

Welche Bedeutung haben die World Dwarf Games als Event?

Hier können wir Sport auf Augenhöhe betreiben. Das Sportliche und das Soziale kommen super zusammen. Und so große Spiele gibt es für kleinwüchsige Menschen sonst nirgendwo.

Zu den World Dwarf Games reisen sogar Teams aus den USA und Australien an

Und wie wichtig sind die Wettkämpfe, um mehr Präsenz für das Thema Kleinwüchsigkeit in der Öffentlichkeit zu schaffen?

Es wäre schon gut, wenn in die Öffentlichkeit getragen wird, dass die Athleten hier guten Sport machen und auch viele paralympische Leute dabei sind. Dass gleichzeitig aber auch Menschen wie ich teilnehmen können, die es aus Spaß machen und für das Event und die Erfahrung mitkommen. Jeder nimmt hier viel mit.

Wo und wann kann ich die World Dwarf Games 2023 gucken?

Die World Dwarf Games 2023 finden vom 28. Juli bis zum 5. August statt, größtenteils auf dem Gelände der Deutschen Sporthochschule in Köln (Am Sportpark Müngersdorf 6). Weil die Räumlichkeiten in den Hallen der Sporthochschule begrenzt sind, gibt es keine Platz-Garantie für Besuchende. Definitiv zugucken kann man aber bei folgenden Events:

· Fußballturnier am 30. Juli 2023, Vorwiesen des Rhein-Energie-Stadions

· Bogenschießen am 02. August 2023, Gelände des Kölner Klubs für Bogensport e.V., Venloer Straße 969

· Leichtathletik-Wettkämpfe am 03. August 2023, NetCologne Stadion der Sporthochschule

Über das Thema berichten wir am 27.07.2023 auch im WDR-Fernsehen: Lokalzeit aus Köln, 19.30 Uhr.