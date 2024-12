WDR-Sport Volleyball: Dürener Siegesserie reißt in Freiburg Stand: 14.12.2024 22:04 Uhr

Nach sechs Siegen in Folge haben die SWD Powervolleys Düren im Auswärtsspiel bei FT 1844 Freiburg wieder ein Spiel verloren.

Im Breisgau verlor Düren am Samstagabend deutlich mit 0:3 (27:29, 24:26, 15:25) und kassierte die fünfte Saisonniederlage. Freiburg, das zuvor drei Spiele in Folge verloren hatte, zog mit dem Sieg in der Tabelle an Düren vorbei auf Platz sechs.

Den ersten Satz musste Düren trotz zwischezeitlicher Fünf-Punkte-Führung in einer dramatischen Schlussphase mit 27:29 abgeben. Den zweiten Durchgang begannen die Hausherren mit einem schnellen 5:2. Düren kämpfte sich zurück und glich zum 13:13 aus. Bis zur entscheidenden Phase konnte sich kein Team mehr absetzen, dann holte sich Freiburg mit dem zweiten Satzball das 2:0.

Wesentlich deutlicher fiel der dritte Satz aus. Freiburg führte schnell mit 10:3 und ließ sich diese Führung nicht mehr nehmen. Am Ende ging der Satz klar mit 25:15 an Freiburg.