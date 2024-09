3. Liga Viktoria nach Topspiel-Sieg auf dem Weg nach oben Stand: 28.09.2024 10:30 Uhr

Im Drittliga-Spitzenspiel gegen Erzgebirge Aue kann sich Viktoria Köln auf seine Defensive verlassen und schafft den Anschluss an die Spitzengruppe.

Enrique Lofolomo (43.) besorgte am Samstag (28.09.2024) die Führung gegen Erzgebirge Aue. Malek El Mala (90.+4) machte nach einem Konter zum 2:0-Endstand in der Nachspielzeit alles klar. Dadurch rückt das Team von Trainer Olaf Janßen (15 Punkte) als Vierter bis auf einen Zähler an die drittplatzierten Auer heran.

Kompakte Viktoria kontrolliert die Partie

Viktoria begann die Partie kompakt und abwartend. Aue machte aus dem Ballbesitz nicht allzu viel und so dauerte es bis zur 19. Minute, ehe Aues Marcel Bär mit einem Kopfball Richtung Viktoria-Keeper Dudu den ersten Versuch aufs Tor abgab. Kölns Offensive nahm erst nach knapp einer halben Stunde Fahrt auf. Florian Engelhardt (34.) zögerte aus aussichtsreicher Position aber zu lange und so wurde sein Schussversuch noch abgeblockt.

Doch Viktoria setzte nach und ging auch noch vor der Pause in Führung. Nach einer Balleroberung im Mittelfeld ging es schnell über rechts nach vorne. Semih Güler passte clever in den Rückraum. Dort verpasste zunächst Lars Dietz, aber Lofolomo machte es dahinter besser und traf mit einem flachen Direktschuss zum 1:0 ins Tor - der erste Treffer für den Sommer-Neuzugang im Viktoria-Trikot.

Malek El Mala trifft nur den Pfosten

In Durchgang zwei waren die defensivstarken Kölner erst einmal auf die Sicherung des Vorsprungs bedacht. Aue hatte mehr Ballbesitz, kam aber kaum einmal in Abschlussposition. Die Gastgeber lauerten auf Konter und in der 70. Minute hatte der kurz zuvor eingewechselte Malek El Mala die Vorentscheidung auf dem Fuß. Aber sein Versuch aus sieben Metern von halblinks landete nur am rechten Pfosten.

Die Gäste kamen weiter kaum einmal gefährlich vors Tor. die beste Möglichkeit hatte Kilian Jakob (79.) mit einem Freistoß, doch Dudu war auf dem Posten. In der Nachspielzeit machte Köln dann den Deckel drauf. Nachdem Lex Tyger Lobinger (90.+3) noch mit einem Solo an Aue-Keeper Martin Männel scheiterte, machte es El Mala wenig später besser. Nach einem Dribbling brachte der ältere der El-Mala-Brüder aus knapp 17 Metern den Ball präzise links oben zum 2:0 und damit der Entscheidung im Tor unter.

Nächster Gegner: Rot-Weiss Essen

Ob sich die Viktoria in der Spitzengruppe festsetzen kann, wird sich am nächsten Spieltag zeigen, dann sind die Kölner zu Gast bei Rot-Weiss Essen (Samstag, 05.10.2024, 14 Uhr).