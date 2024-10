3. Liga Viktoria Köln verliert kurioses Spiel gegen Dortmund Stand: 19.10.2024 11:33 Uhr

Drei Elfmeter, zweimaliger Wechsel der Führung und sieben Tore. Das Drittliga-Spiel zwischen Köln und Dortmund bot große Unterhaltung.

Viktoria Köln hat ein Acht-Tore-Spektakel mit 3:5 (3:2) gegen die Reserve von Borussia Dortmund verloren und damit den Sprung in die Spitzengruppe der 3. Liga verpasst. Dortmund II rückte mit 14 Zählern auf Rang acht vor und hat nur einen Punkt weniger als die sechstplatzierten Kölner.

Munterer Beginn in Köln

Franz Roggow (3.) und Antonio Foti (17.) brachten die Dortmunder früh mit zwei Toren in Front. Lex-Tyger Lobinger (25./44.) und Albion Vrenezi (42.) drehten die Partie vor der Pause, ehe Ayman Azhil (55.) per Strafstoß ausglich. Michael Eberwein (82.) und Charalampos Drakas (90.) sorgten für den Sieg der Dortmunder.

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag: Nach einem Kopfball von David Lelle an den Pfosten reagierte Roggow am Schnellsten und nickte aus kurzer Distanz zur Dortmunder Führung ein. Danach übernahm Viktoria die Kontrolle. Die erste Chance gab es nach einer Ecke, als Jonah Sticker knapp über das Tor schoss (11.).

Schiedsrichter mehrfach im Fokus

Statt des Ausgleichs wurde Köln zum zweiten Mal kalt erwischt: Julian Hettwer setzte sich rechts stark durch und brachte den Querpass zum freistehenden Foti, der nur noch einschieben musste. Ein umstrittener Elfmeter brachte Köln wieder zurück in die Partie: Enrique Lofolomo wurde rechts vor dem Fünfer am Fuß getroffen, ein klarer Kontakt war jedoch nicht zu erkennen. Lobinger verwandelte sicher.

Kurz vor der Pause ertönte erneut der Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Mario Hildenbrand. Said El Mala hatte sich in den Strafraum gedribbelt und wurde am Fuß getroffen. Albion Vrenezi durfte dieses Mal antreten - mit Erfolg. Es war jedoch immer noch nicht der Schlusspunkt in der ersten Halbzeit. El Mala setzte sich mit strittigem Körpereinsatz auf links durch und bediente Lobinger, der zum 3:2 einschob.

Dortmund kommt wieder zurück

Der zweite Durchgang startete ebenso munter wie der Erste aufgehört hatte: Gleich mehrfach hatte Viktoria nach Standards die Chance auf den vierten Treffer. Dann stand erneut Schiedsrichter Hildenbrand im Mittelpunkt, der nach einem Foul an Hettwer auf Strafstoß für Dortmund entschied. Auch der dritte Elfmeter im Spiel war drin, Azhil glich die Partie wieder aus.

Danach verflachte die Partie, gute Torchancen gab es kaum noch. In der Schlussphase jubelte dann erneut der BVB. Michael Eberwein köpfte eine Flanke von links artistisch ins rechte Eck. Plötzlich waren die Dortmunder wieder auf Kurs drei Punkte. Drakas sicherte diese in der Nachspielzeit mit dem fünften BVB-Tor.