3. Liga Viktoria Köln erkämpft sich Punkt in Verl Stand: 22.02.2025 16:00 Uhr

Viktoria Köln hat dank eines Tores in Folge eines Standards einen Punkt aus Verl mitgenommen. Lange hatten die Verler einen knappen Sieg vor Augen, am Ende stand am Samstag im Verfolgerduell der 3. Liga ein 1:1 (1:0).

Von Markus Kramer

Insgesamt ging das Remis in Ordnung, da Verl nach dem fühen Führungstreffer durch Berkan Taz (3. Spielminute) zu wenig in die Offensive investierte. Niklas May glich für die Viktoria spät aus (78.) und sorgte so für das Remis, das beiden Teams in der Verfolgung der Aufstiegsränge nicht wirklich weiterhilft. Für Verl ist es bereits das zehnte Remis in dieser Saison.

Greger mit dem Gastgeschenk

Die Partie startete mit einem Paukenschlag. Viktoria-Kapitän Christoph Greger leistete sich einen kapitalen Bock, als er einen viel zu kurzen Rückpass zu seinem Torwart Dudu spielte. Taz konnte den Ball problemlos erlaufen, umkurvte Dudu und schob zur Blitz-Führung ein.

Die Stimmung in der Verler Sportclub Arena war damit früh äußerst positiv. Die Gastgeber konnten selbstsicher auftreten und mussten von Beginn an nicht mit der letzten Vehemenz nach vorne spielen, kontrollierten die Partie mit sicherem Ballbesitz und einer kompakten Defensive. Die Viktoria spielte ordentlich mit, tat sich aber extrem schwer damit, Torchancen zu erspielen. Einzig Top-Torjäger Lex-Tyger Lobinger (bislang elf Saisontore) wurde mit einem Versuch aus der Distanz etwas gefährlich (21.)

Joker May erzielt den Ausgleich

Auch der zweite Durchgang begann mit einer Offensivaktion der Gastgeber. Einen Eckball von Taz köpfte der 19-jährige Innenverteidiger Tim Köhler an den langen Pfosten (50.). Und dennoch: Die Partie gestaltete sich nicht offener als im ersten Durchgang. Verl verteidigte die Führung lange ohne Probleme. Offensiv gelang aber auch den Gastgebern nicht mehr viel.

Die Passivität sollte sich rächen. Erst vergab nach einem Freistoß Lars Dietz die dicke Kopfballchance auf den Ausgleich (77.), die anschließende Ecke führte aber zum 1:1 aus dem Gewühl durch May. May war erst in der 58. Minute für Shootingstar Said El Mala eingewechselt worden, der verletzungsbedingt raus gemusst hatte.

In der durchaus intensiven Schlussphasen waren es die Verler, die den Weg nach vorne suchten, bis auf einige gefährliche Hereingaben gab es aber keine besonderen Vorkommnisse mehr. Es blieb beim Unentschieden im NRW-Duell.