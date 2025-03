WDR-Sport Viktoria Köln enttäuscht im Erzgebirge Stand: 09.03.2025 18:35 Uhr

Viktoria Köln hat nach einem enttäuschenden Auftritt eine Niederlage bei Erzgebirge Aue kassiert.

Die Höhenberger unterlagen bei den Sachsen am Sonntagnachmittag mit 1:2 (0:1). Die Tore für die Auer erzielten Anthony Barylla (11.) und Omar Sijaric (72.). Lex-Tyger Lobinger gelang in der Nachspielzeit nur noch der Anschlusstreffer (90.+3). Die Viktoria erspielte sich nur wenig Chancen und agierte auf dem Platz in weiten Teilen zu harmlos und ideenlos.

Schiedsrichter Jarno Wienefeld hatte die Partie eine Viertelstunde später angepfiffen. Der Viktoria-Bus war zuvor im Stadionumfeld in einen Unfall verwickelt, doch die Kölner vermeldeten kurz vor Anpfiff via Facebook: "Die gesamte Mannschaft ist wohlauf, beim Busunfall ist niemand zu Schaden gekommen. Jetzt heißt es Vollgas und volle Konzentration auf das Spiel."

Schwungvolle Anfangsphase

Doch nach elf Minuten stand es bereits 1:0 für Erzgebirge, als Aues Innenverteidiger Barylla den Ball in den Lauf serviert bekam und dieser aus 22 Metern halbrechter Position perfekt platziert in der langen Ecke des Kölner Tores einnetzte. Die Hausherren, die ohne Marvin Stefaniak (Kapselverletzung im Sprunggelenk) angetreten waren, hatten sich die Führung durch ihr engagiertes Auftreten und ihr schnelles Umschaltspiel in der Anfangsphase verdient.

Ohnehin war es eine schwungvolle Anfangsphase. Kurz davor und kurz danach hatten sich auch für Lex-Tyger Lobinger Gelegenheiten ergeben, jeweils nach Ballannahmefehlern von Auer Abwehrspielern. Doch beim ersten Mal war der Kölner selbst überrascht und traf nicht richtig (4.). Beim zweiten Mal konnte Steffen Nkansah den Schussversuch noch blocken (14.).

Velasco scheitert an Männel

Auch die nächste Chance gehörte der Viktoria. Der in den Strafraum sprintende Robin Velasco bekam einen Freistoß in den Lauf gespielt, womit die Auer nicht gerechnet hatten. Aus acht Metern linker Position scheiterte er jedoch am stark parierenden Torhüter Martin Männel (20.). Danach flachte die Partie ab.

Köln bemühte sich nun um Spielkontrolle, doch die Sachsen störten geschickt und zwangen die Viktoria zu Fehlern. Außer dem Treffer entwickelten die Hausherren jedoch kaum noch Torgefahr. Ein 22-Meter-Schuss von Jonah Fabisch, den der wieder genesene Dudu problemlos entschärfte (33.) - das war es auch schon im ersten Durchgang.

Eine Eckvariante, viele Fouls und einige gelbe Karten

Eine einstudierte Eckenvariante der Auer sorgte für den ersten Aufreger in Hälfte zwei: Am kurzen Pfosten ging Fabisch die Grundlinie entlang und bekam ein flaches Zuspiel von Rosenlöcher. Fabisch legte direkt wieder zurück und Rosenlöcher zog aus 17 Metern ab, doch Dudu faustete den Ball über das Tor (52.).

Doch ansonsten tat sich vor beiden Toren weiterhin wenig, die spielerische Qualität der Partie blieb mau. Für Aufregung sorgten lediglich mehrere Fouls im Mittelfeld, die mitunter auch mit einigen gelben Karten bedacht wurden.

Janßen bringt Carella und El Mala, doch Aue trifft

Um der Offensive mehr Schwung zu verleihen, wechselte Kölns Trainer Olaf Janßen nach 64 Minuten Samuele Carella (für Robin Velasco) und Malek El Mala (für Serhat-Semih Güler) ein. Immerhin bestand die Chance, durch einen Sieg den Anschluss zum Relegationsplatz herzustellen.

Doch stattdessen jubelten die Auer. Aus ähnlicher Position wie beim 1:0 zog Omar Sijaric kraftvoll ab, nachdem Maximilian Schmid von der linken Seite kommend den sechs Minuten zuvor eingewechselten Stürmer aus Montenegro bediente. Dessen wuchtiger Schuss schlug zur Freude der meisten der knapp 8.000 Zuschauer unhaltbar im Kölner Tor ein (72.). Damit war die Partie entschieden.

Erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit gelang Lobinger der Anschlusstreffer - zu spät für die Viktoria.

NRW-Derby gegen Rot-Weiss Essen

Für die Viktoria steht als nächstes ein NRW-Derby an. Zu Gast im Sportpark Höhenberg ist am Mittwoch die Mannschaft von Rot-Weiss Essen (19 Uhr).