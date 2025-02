WDR-Sport VfL Gummersbach verliert erneut gegen Flensburg Stand: 15.02.2025 21:05 Uhr

Revanche missglückt: Handball-Bundesligist VfL Gummersbach hat gegen die SG Flensburg-Handewitt auch das zweite Duell innerhalb weniger Tage verloren.

Die Oberbergischen verloren das Bundesliga-Spiel in Flensburg am Samstagabend mit 30:35 (14:16). Vier Tage zuvor hatte Gummersbach schon das Duell in der European League verloren, vor heimischer Kulisse endete das Europapokal-Duell 31:36.

Gummersbach startete am Samstag besser in das Spiel in Flensburg: VfL-Spieler Julian Köster traf in der elften Spielminute zur 7:5-Gästeführung. Es entwickelte sich ein weitgehend ausgeglichenes Duell. In der Schlussphase der ersten Halbzeit erarbeiteten sich dann die Gastgeber leichte Vorteile.

In der zweiten Halbzeit konnten die Flensburger ihre Führung allmählich weiter ausbauen. Ein entscheidender Faktor war dabei der starke Flensburger Torwart Benjamin Buric, der 13 Paraden zeigte.

Vor 6.300 Zuschauern waren einmal mehr die dänischen Weltmeister Emil Jakobsen und Simon Pytlick mit jeweils acht Toren beste Werfer der Flensburger. Nationalspieler Julian Köster war für Gummersbach siebenmal erfolgreich.

Der VfL belegt aktuell den neunten Tabellenplatz in der Bundesliga.

Heimspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen

Für den VfL geht es am 20. Spieltag weiter mit einem Heimspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen. Anwurf der Partie ist am Samstag um 19 Uhr.