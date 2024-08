WDR-Sport VfL Gummersbach siegt deutlich in Dänemark Stand: 31.08.2024 18:12 Uhr

Handball-Bundesligist VfL Gummersbach hat sich in der Qualifikation zur EHF European League eine gute Ausgangsposition verschafft.

Die Oberbergischen setzten sich am Samstag (31.08.2024) im Hinspiel beim dänischen Vertreter Mors-Thy HB mit 35:22 (17:10) durch. Schon in der ersten Halbzeit warf der VfL eine komfortable Führung heraus, die er in der zweiten Halbzeit noch weiter ausbaute.

Der Gummersbacher Rückraumspieler Julian Köster war mit sechs Toren der erfolgreichste Spieler auf dem Feld. Im Rückspiel am 8. September können die Oberbergischen den Einzug in die Gruppenphase der EHF European League perfekt machen. Bereits am 5. September startet der VfL in die Bundesliga-Saison.